Первухин о поражении от «Динамо»: «Мы заслужили его. Очень разочарован качеством игры»
Первухин оценил поражение «Енисея-СТМ» в матче с «Динамо» на ЧР по регби.
Красноярский клуб проиграл со счетом 29:26.
«Команда в первом тайме должна была выигрывать в 30 очков. Я очень разочарован даже не самим поражением, а именно качеством игры, собственным браком и большим количеством штрафных. Причем очень много ошибались и нарушали правила сегодня ведущие игроки команды.
Мы в итоге заслужили это поражение. Если ты пять раз в метре от зачетки умудряешься терять мяч, то итог закономерен. Я поздравляю «Динамо», москвичи вырвали этот матч, и это их заслуженная победа», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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