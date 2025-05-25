Первухин о поражении от «Динамо»: «Мы заслужили его. Очень разочарован качеством игры»

Первухин оценил поражение «Енисея-СТМ» в матче с «Динамо» на ЧР по регби.

Красноярский клуб проиграл со счетом 29:26.

«Команда в первом тайме должна была выигрывать в 30 очков. Я очень разочарован даже не самим поражением, а именно качеством игры, собственным браком и большим количеством штрафных. Причем очень много ошибались и нарушали правила сегодня ведущие игроки команды.

Мы в итоге заслужили это поражение. Если ты пять раз в метре от зачетки умудряешься терять мяч, то итог закономерен. Я поздравляю «Динамо», москвичи вырвали этот матч, и это их заслуженная победа», – рассказал главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин .

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