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Андрей Сорокин: «Оценю сегодняшний матч на тройку. Ребята до конца не выполнили ту установку, которую просили»

Сорокин оценил четвертое подряд поражение «ВВА-Подмосковья» на ЧР по регби.

Сегодня команда из Монино проиграла «Локомотиву» со счетом 19:41.

«Если брать пятибальную шкалу, оценю сегодняшний матч на тройку. Ребята до конца не выполнили ту установку, которую просили. Понимали, что «Локомотив» будет играть по всей ширине поля. К сожалению, не всегда могли закрывать края, где соперник имел преимущество.

Все команды, которые играют дома, должны начинать резво. В чем причина, что не получилось так играть до конца? Технический брак и реализация своих моментов.

Кого бы сегодня выделил из своих игроков? В какой-то степени можно отметить Дмитрия Огородника. Это молодой игрок, он вышел во вторую линию, выполнял свою работу. Мальчик растет, старается, мы надеемся, что это будущий игрок основы «ВВА-Подмосковья». Все старались, терпели, но, к сожалению, результат на табло показывает, что пока получается не все», – рассказал главный тренер «ВВА-Подмосковья» Андрей Сорокин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Андрей Сорокин
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Дмитрий Огородник
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