Александр Янюшкин: «Никакой недооценки «ВВА-Подмосковья» у нас не было. Но пропустили быструю попытку, мяч сыпался из рук»

Янюшкин оценил победу «Локомотива» над «ВВА-Подмосковьем» на ЧР по регби.

Команда из Пензы победила со счетом 41:19.

«Никакой недооценки соперника у нас не было. Знали, что «ВВА» будет играть на своем поле уверенно и хладнокровно, несмотря на те разгромные счета, которые были до этого. Наша цель была дать возможность поиграть всем – Ивану Овчинникову, Андрею Янюшкину, всем, кто получает мало игровой практики. Посмотреть новые свзяки.

Получилось неплохо, заработали пять очков. Ждали упорной борьбы от ВВА, и команда действительно сегодня много атаковала. Почему не очень хорошо провели начало матча? Во-первых, жара, во-вторых, пропустили быструю попытку, мяч сыпался из рук.

Всегда, когда выходит новый состав, регбистам нужно первые минут двадцать присмотреться друг к другу, сыграться. Для многих это первый матч в сезоне в основном составе, поэтому ничего страшного не произошло», – рассказал главный тренер «Локомотива » Александр Янюшкин .