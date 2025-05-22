Игрока «Динамо» Берцова дисквалифицировали на один тур за грубую игру

Игрока «Динамо» Максима Берцова дисквалифицировали на один тур за грубую игру.

«Динамо » в третьем туре ЧР обыграло «Славу» со счетом 14:11.

«На 67-й минуте матча чемпионата России по регби между «Славой» и «Динамо» игрок № 4 «Динамо» Максим Берцов при попытке захвата игрока «Славы», допустил контакт плеча с головой соперника.

Признать данное нарушение грубой игрой, п.п. 9.17, дисквалифицировать Берцова М. на одну игровую неделю, сроком до 28.05.25.

В указанный период игрок не имеет права принимать участие в соревновании, а также находиться в расположении команды (в технической зоне) при проведении матчей под эгидой Федерации регби России», – говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета ФРР.