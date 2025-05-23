Хотите лучше вникнуть в регби? Спрашивайте здесь – ответим вместе с Федерацией регби России
Привет!
Спортс’’ теперь показывает все главные российские турниры по регби в прямом эфире: это чемпионат, Суперкубок и Кубок России.
Совместно с Федерацией регби России мы уже писали про основные правила регби – вот здесь.
Но регби на самом деле куда глубже и сложнее, и не во всех нюансах легко разобраться с ходу.
Почему одни игроки выступают в шлемах, а другие – без? Кто такие хукер, столб и фланкер? Почему на регбийках игроков не пишут фамилии?
Задавайте вопросы прямо под этой новостью – вместе с ФРР мы поможем разобраться и ответим на все (даже на самое странное).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости