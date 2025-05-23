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Хотите лучше вникнуть в регби? Спрашивайте здесь – ответим вместе с Федерацией регби России

Привет!

Спортс’’ теперь показывает все главные российские турниры по регби в прямом эфире: это чемпионат, Суперкубок и Кубок России.

Совместно с Федерацией регби России мы уже писали про основные правила регби – вот здесь.

Но регби на самом деле куда глубже и сложнее, и не во всех нюансах легко разобраться с ходу.

Почему одни игроки выступают в шлемах, а другие – без? Кто такие хукер, столб и фланкер? Почему на регбийках игроков не пишут фамилии?

Задавайте вопросы прямо под этой новостью – вместе с ФРР мы поможем разобраться и ответим на все (даже на самое странное).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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