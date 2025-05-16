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Билеты на матч «Славы» и «Динамо» раскупили за двое суток, но заявки продолжают поступать

Билеты на матч «Славы» и «Динамо» раскупили за двое суток.

Игра в рамках третьего тура чемпионата России по регби пройдет 18 мая в Москве. Начало матча – 16:30 по московскому времени.

Стадион «Слава» вмещает 1112 зрителей.

На первую домашнюю игру сезона, в которой «Слава» встречалась с «Металлургом», также были проданы все билеты.

Этот матч, как и все остальные игры чемпионата России и Кубка России, в прямом эфире покажет Спортс’‘. Трансляция будет здесь.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘: «Металлург» сумел трижды занести «Енисею», но проиграл
 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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