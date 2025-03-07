Super Rugby. 4-й тур. «Блюз» сыграют с «Брамбис», «Моана Пасифика» против «Харрикейнс», другие матчи
7-9 марта на турнире Super Rugby пройдут матчи четвертого тура.
4-й тур
7 марта, пятница
Блюз (Новая Зеландия) – Брамбис (Австралия) – 9.35
8 марта, суббота
Фиджи – Чифс (Новая Зеландия) – 6.35
Моана Пасифика (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 9.05
Уоротас (Австралия) – Вестерн Форс (Австралия) – 11.35
9 марта, воскресенье
Крусейдерс (Новая Зеландия) – Редс (Австралия) – 5.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Чифс – 13 очков (3 игры), Редс – 9 (2), Хайлендерс – 9 (3), Вестерн Форс – 9 (3), Уоротас – 8 (2), Харрикейнс – 5 (3), Брамбис – 5 (3), Блюз – 5 (3), Крусейдерс – 4 (2), Фиджи – 3 (3), Моана Пасифика – 2 (3).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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