Игрок сборной Уэльса по регби перешел в американский футбол

22-летний валлийский регбист Луис Рис-Заммит присоединяется к Международной программе подготовки к НФЛ.

В течение 10 недель он будет учиться американскому футболу, чтобы затем попробовать себя в тренировочных лагерях клубов НФЛ.

Рис-Заммит выступал в основном составе английского «Глостера» с 2020 года на позиции вингера. В его активе 32 матча за сборную Уэльса.

В одном из игровых эпизодов Рис-Заммит набрал скорость 38.95 км/ч — это больше, чем у ресивера «Майами Долфинс» Тайрика Хилла, считающегося самым быстрым в НФЛ.

Самым успешным регбистом, перешедшим в американский футбол, сейчас можно назвать линейного нападения «Филадельфия Иглс» Джордана Маилату. Австралиец был выбран в 7-м раунде драфта–2018, но сумел закрепиться в стартовом составе и вместе с командой дойти до Супербоула в прошлом году.