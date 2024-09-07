«Енисей-СТМ» завоевал Кубок России по регби и стал 10-кратным чемпионом турнира

Красноярские клубы «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» сыграли в финале Кубка России по регби.

«Енисей-СТМ» одержал победу со счетом 15:3 и стал 10-кратным победителем этого турнира.

Кубок России по регби

Москва

Финал

Мужчины

Енисей-СТМ – Красный Яр – 15:3 (10:3)

Енисей-СТМ: попытки – Эстерхейзен, Магомедсаидов, Оостхузен.

Красный Яр: штрафной – Таумалоло.