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«Енисей-СТМ» завоевал Кубок России по регби и стал 10-кратным чемпионом турнира

Красноярские клубы «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» сыграли в финале Кубка России по регби.

«Енисей-СТМ» одержал победу со счетом 15:3 и стал 10-кратным победителем этого турнира.

Кубок России по регби

Москва

Финал

Мужчины

Енисей-СТМ – Красный Яр – 15:3 (10:3)

Енисей-СТМ: попытки – Эстерхейзен, Магомедсаидов, Оостхузен.

Красный Яр: штрафной – Таумалоло.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
logoКрасный Яр
logoЕнисей-СТМ
Кубок России
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