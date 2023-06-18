Чемпионат России. Финал. «Локомотив» обыграл «Енисей-СТМ» в овертайме и впервые стал победителем турнира

Теги результаты Красный Яр чемпионат России Енисей-СТМ Локомотив Стрела-Агро Регби

Пензенский «Локомотив» впервые стал чемпионом России по регби.

В финале команда обыграла красноярский «Енисей-СТМ», уступая после первого тайма со счетом 17:0. Встреча завершилась победой «Локомотива» в овертайме.

Третье место на турнире занял еще один красноярский клуб – «Красный Яр», обыгравший казанскую «Стрелу».

PARI Чемпионат России

Мужчины

18 июня

Финал

Красноярск

Енисей-СТМЛокомотив-Пенза – 20:23 (17:0, 0:17, овертайм – 3:6)

 

17 июня

Матч за третье место

Казань

СтрелаКрасный Яр – 15:17 (0:3, 10:7, овертайм – 5:7)

 

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6 комментариев

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maximus388
Крутой матч и классная развязка. Кто-то из зрителей, ушедших после первого тайма, наверняка сильно удивится финальному результату.

Локомотив с победой, болельщик я нейтральный, так что просто рад, что гегемония Енисея была нарушена. Пенять Первухину на судей нет смысла, сами виноваты.
Ирония и драма еще в том, что Эстерхёйзен из главного героя (рекордсмена чемпионата по занесенным попыткам) в одночасье превратился в неудачника, ведь именно из-за его фола был забит решающий штрафной.
+4
0
+4
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Jenqa123
классная практика, что микрофон судьи выведен в эфир. Плюс общение с вар тоже в трансляции
+3
0
+3
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Valdai
Гайсин на последней минуте спокойно мог забивать штрафной. Первухину после матча надо ему было бы высказать, а не судьям. Енисей СТМ сами отдали победу.
+2
0
+2
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MAGiRUS
Ответ Jenqa123
классная практика, что микрофон судьи выведен в эфир. Плюс общение с вар тоже в трансляции
Первый раз регби смотрел?
+1
0
+1
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Большой Фил
Ответ maximus388
Крутой матч и классная развязка. Кто-то из зрителей, ушедших после первого тайма, наверняка сильно удивится финальному результату. Локомотив с победой, болельщик я нейтральный, так что просто рад, что гегемония Енисея была нарушена. Пенять Первухину на судей нет смысла, сами виноваты. Ирония и драма еще в том, что Эстерхёйзен из главного героя (рекордсмена чемпионата по занесенным попыткам) в одночасье превратился в неудачника, ведь именно из-за его фола был забит решающий штрафной.
Забей Гайсин штрафной и Эстерхейзена бы не вспоминали. Настроя не хватило на Локомотив. Команда явно сильней пензенцев, да и игра более зрелищная.
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Jenqa123
Ответ MAGiRUS
Первый раз регби смотрел?
чемпионат России да)
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