Чемпионат России. Финал. «Локомотив» обыграл «Енисей-СТМ» в овертайме и впервые стал победителем турнира
Пензенский «Локомотив» впервые стал чемпионом России по регби.
В финале команда обыграла красноярский «Енисей-СТМ», уступая после первого тайма со счетом 17:0. Встреча завершилась победой «Локомотива» в овертайме.
Третье место на турнире занял еще один красноярский клуб – «Красный Яр», обыгравший казанскую «Стрелу».
Мужчины
18 июня
Финал
Красноярск
Енисей-СТМ – Локомотив-Пенза – 20:23 (17:0, 0:17, овертайм – 3:6)
17 июня
Матч за третье место
Казань
Стрела – Красный Яр – 15:17 (0:3, 10:7, овертайм – 5:7)
Локомотив с победой, болельщик я нейтральный, так что просто рад, что гегемония Енисея была нарушена. Пенять Первухину на судей нет смысла, сами виноваты.
Ирония и драма еще в том, что Эстерхёйзен из главного героя (рекордсмена чемпионата по занесенным попыткам) в одночасье превратился в неудачника, ведь именно из-за его фола был забит решающий штрафной.