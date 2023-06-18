Чемпионат России. Финал. «Локомотив» обыграл «Енисей-СТМ» в овертайме и впервые стал победителем турнира

Пензенский «Локомотив» впервые стал чемпионом России по регби.

В финале команда обыграла красноярский «Енисей-СТМ», уступая после первого тайма со счетом 17:0. Встреча завершилась победой «Локомотива» в овертайме.

Третье место на турнире занял еще один красноярский клуб – «Красный Яр», обыгравший казанскую «Стрелу».

PARI Чемпионат России

Мужчины

18 июня

Финал

Красноярск

17 июня

Матч за третье место

Казань