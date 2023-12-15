Кубок чемпионов по регби. 2-й тур. «Авирон Байонн» сыграет с «Глазго», «Лейнстер» против «Сэйл» и другие матчи

Теги результаты Тулуза Сарацины Манстер Буллс Лестер Тайгерс Бат Регби Тулон Стормерс (Вестерн Провинс) Сэйл Шаркс Лейнстер Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Арлекины Стад Франсе Эксетер Чифс Нортгемптон Коннахт Расинг 92 Байонн Ля Рошель Лион Кубок чемпионов Бристоль Бордо-Бегль Регби

С 15 по 17 декабря пройдут матчи второго тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

1-й тур

Группа 1

16 декабря

Сарацины (Англия) – Коннахт (Ирландия) – 16.00

 

Бордо (Франция) – Бристоль (Англия) – 18.15

 

Лион (Франция) – Буллс (ЮАР) – 20.30

 

Положение в группе: Бордо – 5 очков (1 игра), Бристоль – 5 (1), Буллс – 4 (1), Лион – 2 (1), Сарацины – 0 (1), Коннахт – 0 (1).

Группа 2

16 декабря

Кардифф Блюз (Уэльс) – Бат (Англия) – 23.00

 

Ольстер (Северная Ирландия) – Расинг 92 (Франция) – 23.00

 

17 декабря

Арлекины (Англия) – Стад Тулузен (Франция) – 18.15

 

Положение в группе: Стад Тулузен – 5 (1), Бат – 5 (1), Арлекины – 5 (1), Расинг 92 – 2 (1), Ольстер – 0 (1), Кардифф Блюз – 0 (1). 

Группа 3

15 декабря

Авирон Байонн (Франция) – Глазго (Шотландия) – 23.00

 

Нортгемптон (Англия) – Тулон (Франция) – 23.00

 

17 декабря

Эксетер Чифс (Англия) – Манстер (Ирландия) – 16.00

 

Положение в группе: Нортгемптон – 4 (1), Эксетер Чифс – 4 (1), Авирон – 2 (1), Манстер – 2 (1), Тулон – 1 (1), Глазго – 0 (1).

Группа 4

16 декабря

Стормерс (ЮАР) – Ля Рошель (Франция) – 16.00

 

Лейнстер (Ирландия) – Сэйл (Англия) – 20.30

 

17 декабря

Стад Франсе (Франция) – Лестер (Англия) – 20.30

 

Положение в группе: Лестер – 5 (1), Сэйл – 4 (1), Лейнстер – 4 (1), Ля Рошель – 1 (1), Стормерс – 0 (1), Стад Франсе – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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