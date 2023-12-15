Кубок чемпионов по регби. 2-й тур. «Авирон Байонн» сыграет с «Глазго», «Лейнстер» против «Сэйл» и другие матчи
С 15 по 17 декабря пройдут матчи второго тура Кубка чемпионов по регби.
Кубок чемпионов по регби
Групповой этап
1-й тур
Группа 1
16 декабря
Сарацины (Англия) – Коннахт (Ирландия) – 16.00
Бордо (Франция) – Бристоль (Англия) – 18.15
Лион (Франция) – Буллс (ЮАР) – 20.30
Положение в группе: Бордо – 5 очков (1 игра), Бристоль – 5 (1), Буллс – 4 (1), Лион – 2 (1), Сарацины – 0 (1), Коннахт – 0 (1).
Группа 2
16 декабря
Кардифф Блюз (Уэльс) – Бат (Англия) – 23.00
Ольстер (Северная Ирландия) – Расинг 92 (Франция) – 23.00
17 декабря
Арлекины (Англия) – Стад Тулузен (Франция) – 18.15
Положение в группе: Стад Тулузен – 5 (1), Бат – 5 (1), Арлекины – 5 (1), Расинг 92 – 2 (1), Ольстер – 0 (1), Кардифф Блюз – 0 (1).
Группа 3
15 декабря
Авирон Байонн (Франция) – Глазго (Шотландия) – 23.00
Нортгемптон (Англия) – Тулон (Франция) – 23.00
17 декабря
Эксетер Чифс (Англия) – Манстер (Ирландия) – 16.00
Положение в группе: Нортгемптон – 4 (1), Эксетер Чифс – 4 (1), Авирон – 2 (1), Манстер – 2 (1), Тулон – 1 (1), Глазго – 0 (1).
Группа 4
16 декабря
Стормерс (ЮАР) – Ля Рошель (Франция) – 16.00
Лейнстер (Ирландия) – Сэйл (Англия) – 20.30
17 декабря
Стад Франсе (Франция) – Лестер (Англия) – 20.30
Положение в группе: Лестер – 5 (1), Сэйл – 4 (1), Лейнстер – 4 (1), Ля Рошель – 1 (1), Стормерс – 0 (1), Стад Франсе – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.