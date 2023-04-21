United Rugby Championship. 18-й тур. «Стормерс» сыграют с «Бенеттоном», «Ольстер» против «Эдинбурга», другие матчи

Теги результаты Манстер Лланелли Скарлетс Буллс Стормерс (Вестерн Провинс) Сэйл Шаркс Лейнстер Бенеттон Тревизо Оспрейс Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Лайонс Коннахт United Rugby Championship Регби

United Rugby Championship

18-й тур

21 апреля

Стормерс – Бенеттон – 19.30

 

Ольстер – Эдинбург – 21.35

 

22 апреля

Лайонс – Дзебре – 14.00

 

Буллс – Лейнстер – 17.00

 

Дрэгонс – Скарлетс – 17.00

 

Оспрейс – Кардифф Блюз – 19.15

 

Шаркс – Манстер – 19.15

 

Глазго – Коннахт – 21.35

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Лейнстер – 79 очков (17 игр), Ольстер – 64 (17), Стормерс – 63 (17), Глазго – 58 (17), Манстер – 53 (17), Коннахт – 49 (17), Буллс – 48 (17), Шаркс – 46 (17), Бенеттон – 41 (17), Лайонс – 40 (17), Кардифф Блюз – 39 (17), Эдинбург – 38 (17), Оспрейс – 35 (17), Скарлетс – 34 (17), Дрэгонс – 19 (17), Дзебре – 10 (17).

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