United Rugby Championship. 18-й тур. «Стормерс» сыграют с «Бенеттоном», «Ольстер» против «Эдинбурга», другие матчи
18-й тур
21 апреля
Стормерс – Бенеттон – 19.30
Ольстер – Эдинбург – 21.35
22 апреля
Лайонс – Дзебре – 14.00
Буллс – Лейнстер – 17.00
Дрэгонс – Скарлетс – 17.00
Оспрейс – Кардифф Блюз – 19.15
Шаркс – Манстер – 19.15
Глазго – Коннахт – 21.35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Лейнстер – 79 очков (17 игр), Ольстер – 64 (17), Стормерс – 63 (17), Глазго – 58 (17), Манстер – 53 (17), Коннахт – 49 (17), Буллс – 48 (17), Шаркс – 46 (17), Бенеттон – 41 (17), Лайонс – 40 (17), Кардифф Блюз – 39 (17), Эдинбург – 38 (17), Оспрейс – 35 (17), Скарлетс – 34 (17), Дрэгонс – 19 (17), Дзебре – 10 (17).
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