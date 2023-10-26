World Rugby закрыла дело о расизме со стороны темнокожего регбиста из ЮАР.

Сообщалось, что южноафриканскому игроку Бонги Мбонамби грозила дисквалификация за расистское оскорбление. 22 октября во время полуфинала Кубка мира он якобы назвал английского регбиста Тома Карри «белым #######».

Международная федерация регби (World Rugby) рассмотрела дело, но заявила о нехватке доказательств для применения санкций.

«Любое обвинение в дискриминации воспринимается нами чрезвычайно серьезно и требует тщательного расследования.

Изучив все доступные доказательства, включая запись матча, аудио и свидетельства обеих команд, руководящий орган решил, что на данный момент доказательств для предъявления обвинения недостаточно. Таким образом, дело считается закрытым – если не появятся новые сведения.

Важно отметить, что World Rugby признает добросовестность утверждений со стороны Тома Карри. Нет поводов считать, что его обвинение было заведомо ложным или злонамеренным», – заявили в World Rugby.

Таким образом, 28 октября Мбонамби сможет сыграть в финале Кубка мира против Новой Зеландии.