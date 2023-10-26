World Rugby закрыла дело о расизме со стороны темнокожего регбиста ЮАР из-за нехватки доказательств. Сообщалось, что он назвал соперника «белым #######»
World Rugby закрыла дело о расизме со стороны темнокожего регбиста из ЮАР.
Сообщалось, что южноафриканскому игроку Бонги Мбонамби грозила дисквалификация за расистское оскорбление. 22 октября во время полуфинала Кубка мира он якобы назвал английского регбиста Тома Карри «белым #######».
Международная федерация регби (World Rugby) рассмотрела дело, но заявила о нехватке доказательств для применения санкций.
«Любое обвинение в дискриминации воспринимается нами чрезвычайно серьезно и требует тщательного расследования.
Изучив все доступные доказательства, включая запись матча, аудио и свидетельства обеих команд, руководящий орган решил, что на данный момент доказательств для предъявления обвинения недостаточно. Таким образом, дело считается закрытым – если не появятся новые сведения.
Важно отметить, что World Rugby признает добросовестность утверждений со стороны Тома Карри. Нет поводов считать, что его обвинение было заведомо ложным или злонамеренным», – заявили в World Rugby.
Таким образом, 28 октября Мбонамби сможет сыграть в финале Кубка мира против Новой Зеландии.
Видимо, чернокожее слово добросовестнее слов белого человека
"С какой стороны?" на африкаанс.
Белому англичанину показалось что он cказал "one white cunt", т.е. "одна из белых шлюх" на английском.
Он побежал к арбитру скулить.
Никакого оскорбления не было. Просто, кто-то кого-то плохо расслышал и неправильно понял.
During the nail-bitingly close game, Curry accused opponent Mbonambi of calling him a “white c**t”. But it has emerged that a potential defence could be that Curry misunderstood a comment made by Mbonambi in Afrikaans. He could have used the term “wit kant” — meaning “white side” in Afrikaans — to tell team-mates that the ball was on the English side of the ruck.
Короче, вполне вероятно, что Мбонамби просто подсказывал своим на сленге. wit kant - это по-голландски "белая сторона, а в южноафриканском английском много заимствований из голландского.
А если пор делу, тот тут решение как минимум последовательное. Я не могу вспомнить, чтобы в регби кого-то дисквалифицировали по доносу соперника, а вот звезд Ирландии и Англии пытались отмазать от дисквалификации в более очевидных случаях прямо перед этим Кубком мира.