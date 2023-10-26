World Rugby закрыла дело о расизме со стороны темнокожего регбиста ЮАР из-за нехватки доказательств. Сообщалось, что он назвал соперника «белым #######»

Теги сборная Англии сборная ЮАР сборная Новой Зеландии World Rugby (IRB) дискриминация Бонги Мбонамби Регби

World Rugby закрыла дело о расизме со стороны темнокожего регбиста из ЮАР.

Сообщалось, что южноафриканскому игроку Бонги Мбонамби грозила дисквалификация за расистское оскорбление. 22 октября во время полуфинала Кубка мира он якобы назвал английского регбиста Тома Карри «белым #######».

Международная федерация регби (World Rugby) рассмотрела дело, но заявила о нехватке доказательств для применения санкций.

«Любое обвинение в дискриминации воспринимается нами чрезвычайно серьезно и требует тщательного расследования.

Изучив все доступные доказательства, включая запись матча, аудио и свидетельства обеих команд, руководящий орган решил, что на данный момент доказательств для предъявления обвинения недостаточно. Таким образом, дело считается закрытым – если не появятся новые сведения.

Важно отметить, что World Rugby признает добросовестность утверждений со стороны Тома Карри. Нет поводов считать, что его обвинение было заведомо ложным или злонамеренным», – заявили в World Rugby.

Таким образом, 28 октября Мбонамби сможет сыграть в финале Кубка мира против Новой Зеландии.

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57 комментариев

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R Kukhov
Признали, что слово «Господин» - не оскорбление?
+114
-3
+111
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Иван Редин
а вот если бы белый назвал цветного - черным *******, то доказательства сразу нашлись бы! и пришлось бы опять всем спортсменам на колени перед матчами вставать!
+83
-4
+79
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korablev
Когда Эвра обвинил Суареса, то кроме его слов ничего не потребовалось - уругвайцу шарахнули 8 матчей дисквалификации.
Видимо, чернокожее слово добросовестнее слов белого человека
+68
-4
+64
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rdyabin@icloud.com
Надо открыть дело против белого регбиста и расследовать, что же он такого сделал, что заставило негра так нервничать и испытать отрицательные эмоции, повлекшие стресс.
+15
-2
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Виктор Войнов
Ответ Иван Редин
а вот если бы белый назвал цветного - черным *******, то доказательства сразу нашлись бы! и пришлось бы опять всем спортсменам на колени перед матчами вставать!
В этом случае доказательства и не нужны. Достаточно заявления от "пострадавшей стороны"
+14
-2
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Геннадий Тёкин
Получается белого можно назвать как угодно, а вот черного только даже черным назвать нельзя?
+13
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Timur_A
Южноафриканец спросил у партнёра: "Van watter kant?", т.е.
"С какой стороны?" на африкаанс.
Белому англичанину показалось что он cказал "one white cunt", т.е. "одна из белых шлюх" на английском.
Он побежал к арбитру скулить.
Никакого оскорбления не было. Просто, кто-то кого-то плохо расслышал и неправильно понял.
+11
-1
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Дмитрий Васин
Двойные стандарты... Впрочем, ничего нового
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Денис Давыдов
Ответ korablev
Когда Эвра обвинил Суареса, то кроме его слов ничего не потребовалось - уругвайцу шарахнули 8 матчей дисквалификации. Видимо, чернокожее слово добросовестнее слов белого человека
ну неправда, Суарес тогда сам признал, что говорил, только боролся за то, что это слово в Уругвае не является расистким.
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Rustam Gilmutdinov
Ответ korablev
Когда Эвра обвинил Суареса, то кроме его слов ничего не потребовалось - уругвайцу шарахнули 8 матчей дисквалификации. Видимо, чернокожее слово добросовестнее слов белого человека
Суарес сам не арийских кровей. Натуральный индеец.
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гилберт
Мбонами заявил, какие ваши доказательства?? Чем поставил в тупик обвинителей.
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Glukinho
Ответ Timur_A
Южноафриканец спросил у партнёра: "Van watter kant?", т.е. "С какой стороны?" на африкаанс. Белому англичанину показалось что он cказал "one white cunt", т.е. "одна из белых шлюх" на английском. Он побежал к арбитру скулить. Никакого оскорбления не было. Просто, кто-то кого-то плохо расслышал и неправильно понял.
на самом деле он сказал "ваня вытер кант"
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Рафаэль Рафаэль
Ничего более интересного про регби не нашлось?
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Madcomposer
Там не всё так, как здесь представляется

During the nail-bitingly close game, Curry accused opponent Mbonambi of calling him a “white c**t”. But it has emerged that a potential defence could be that Curry misunderstood a comment made by Mbonambi in Afrikaans. He could have used the term “wit kant” — meaning “white side” in Afrikaans — to tell team-mates that the ball was on the English side of the ruck.

Короче, вполне вероятно, что Мбонамби просто подсказывал своим на сленге. wit kant - это по-голландски "белая сторона, а в южноафриканском английском много заимствований из голландского.
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StillInTheGame
а если бы всё было наоборот?
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Rustam Gilmutdinov
Ответ forest_cheb
Если белый регбист назвал черного "черным пи*орасом", то уже получил бы пожизненную дисквалификацию.
Гай Ричи в "Джентльменах" разъяснил, когда можно. Если он черный и одновременно если он пирадаст)))
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Catharsis Solutions
Ответ R Kukhov
Признали, что слово «Господин» - не оскорбление?
Нет, там из 7 букв. Но смешно. "Белым игроком" он его назвал.
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ЭЮЯ
Ответ korablev
Когда Эвра обвинил Суареса, то кроме его слов ничего не потребовалось - уругвайцу шарахнули 8 матчей дисквалификации. Видимо, чернокожее слово добросовестнее слов белого человека
Всему виной - позорная колониальная политика. Веками унижали людей другой расы, теперь унижаются сами.
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Dimashay
Ответ korablev
Я тоже за этим следил. Суарес далеко не сразу заговорил о том, что на его языке слово «негрито» означает совершенно другое и тд. Эти его «признания» случились после вынесения дисквалификации (что произошло практически мгновенно) и в ходе последующих разбирательств. Поначалу он все отрицал, а свидетелей их диалога не нашлось. Более того - Вначале Ливерпуль полностью встал на его сторону! И невозможно забыть как в следующем матче МЮ на Энфилде (был кубок Лиги) болельщики вывесили флаг Уругвая прямо над выходом из туннеля для игроков. Чтобы паразит Эвра видел, как к нему здесь относятся.
Как относятся? Поддерживают игрока своей команды и ненавидят игрока другой? Эвра, как игрок МЮ, наверное, очень был удивлен такой позиции болельщиков Ливерпуля
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65 дней
Ответ Денис Давыдов
ну неправда, Суарес тогда сам признал, что говорил, только боролся за то, что это слово в Уругвае не является расистким.
ну че ты начинаешь. у чела такой хороший довод, а ты всё разрушил.
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Денис Давыдов
Ответ Timur_A
Южноафриканец спросил у партнёра: "Van watter kant?", т.е. "С какой стороны?" на африкаанс. Белому англичанину показалось что он cказал "one white cunt", т.е. "одна из белых шлюх" на английском. Он побежал к арбитру скулить. Никакого оскорбления не было. Просто, кто-то кого-то плохо расслышал и неправильно понял.
то есть ваще ноу криминалити. тогда тут ваще разговоров нет.
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Mr. Jones
Ответ korablev
Когда Эвра обвинил Суареса, то кроме его слов ничего не потребовалось - уругвайцу шарахнули 8 матчей дисквалификации. Видимо, чернокожее слово добросовестнее слов белого человека
А кто дисквалифицировал Суареса и какое отношение имеют эти люди к данному конкретному делу? Клубу Эвры в те годы позволялось и своего судью на матчи привозить, так что их точно нельзя в качестве ориентира использовать.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Одно что черный обвиняется в разизме уже ухо режет)
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Mr. Jones
Под новостью отписались почти все местные штатные расисты и лжецы, которые еще и плюсуют друг друга, и всего пара регбийных болельщиков.
А если пор делу, тот тут решение как минимум последовательное. Я не могу вспомнить, чтобы в регби кого-то дисквалифицировали по доносу соперника, а вот звезд Ирландии и Англии пытались отмазать от дисквалификации в более очевидных случаях прямо перед этим Кубком мира.
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Jesse Boy
оппа, не работает в эту сторону, да?
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