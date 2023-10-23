Темнокожего регбиста из ЮАР могут дисквалифицировать за расизм. Он назвал соперника «белым #######» в полуфинале Кубка мира

Теги происшествия сборная ЮАР Кубок мира по регби World Rugby (IRB) дискриминация Бонги Мбонамби Регби

Темнокожего регбиста из сборной ЮАР обвинили в расизме на Кубке мира.

Как сообщает The Sun, английский игрок Том Карри пожаловался на оскорбления со стороны южноафриканца Бонги Мбонамби, который якобы назвал соперника «белым #######» во время полуфинала турнира.

Встреча проходила на «Стад де Франс» и завершилась победой ЮАР над Англией со счетом 16:15. Отмечается, что Мбонамби также не пожал руку сопернику после матча.

После матча Карри подтвердил, что оппонент позволил себе недопустимые высказывания, но уже не стал уточнять, какие именно.

Правила Международной федерации регби (World Rugby) запрещают любые оскорбления по религиозному, расовому, национальному или этническому признаку. Если нарушение подтвердится, Мбонамби может грозить дисквалификация. 28 октября его команда сыграет в финале Кубка мира против Новой Зеландии.

World Rugby на данный момент отказалась от комментариев.

«Нам известно об обвинении, и мы относимся к нему очень серьезно, проверяем имеющиеся сведения. Мы будем в контакте с Бонги, если выяснится что-либо, подтверждающее эти обвинения», – говорится в заявлении сборной ЮАР (SA Rugby).

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49 комментариев

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Andrew Weird
первая тройка игроков в студию, вращайте барабан! Вот задание на первый тур!
+81
0
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Мистер Уайт
Ночью по всему миру начнутся погромы, белые будут обносить магазины с бытовой техникой и с кроссовками.
+84
-3
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Олег Кучтраев
Ответ Мари Хуан
Назову слово целиком, это слово ЧЕЛОВЕК
Неправильно. Правильное слово ГОСПОДИН
+45
0
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Demetrio-77
Угадал все буквы, но не смог прочитать слово.
+22
0
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pan_admiral
Ну и правильно. Спрос жёсткий должен быть. У этой медали должно быть две стороны.
+16
-1
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Kuryanin
Ответ Cliff Booth
Первая буква - П ))
Вторая буква - И))
+15
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Cliff Booth
Ответ Andrew Weird
первая тройка игроков в студию, вращайте барабан! Вот задание на первый тур!
Первая буква - П ))
+15
-1
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aquachist
не думал, что увижу высосанный из пальца скандал из желтой газеты The Sun на главной.
судя по всему, все было проще — игроки ЮАР говорят на африкаансе, чтобы соперник их не понимал, и Мбонамби закричал в игре watter kant, что означает «c какой стороны?».

это созвучно ругательству на английском, и игрок соперников Карри заныл рефери, мол, он назвал меня плохим словом, что делать.
за такую жалобу Мбонамби и не стал ему жать руку
+20
-6
+14
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Cliff Booth
Ответ Kuryanin
Четвертая - О))
Что-то мне подсказывает, что пятая - Р))
+14
-1
+13
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Lionel Van Damme
Ответ aquachist
не думал, что увижу высосанный из пальца скандал из желтой газеты The Sun на главной. судя по всему, все было проще — игроки ЮАР говорят на африкаансе, чтобы соперник их не понимал, и Мбонамби закричал в игре watter kant, что означает «c какой стороны?». это созвучно ругательству на английском, и игрок соперников Карри заныл рефери, мол, он назвал меня плохим словом, что делать. за такую жалобу Мбонамби и не стал ему жать руку
как это? а что вы хотели увидеть на спортс? разбоор игры в защите и атаке в полуфинальном матче? )))
+13
-2
+11
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Kuryanin
Ответ Cliff Booth
Возможно третья - Д))
Четвертая - О))
+11
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Cliff Booth
Ответ Kuryanin
Вторая буква - И))
Возможно третья - Д))
+11
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Вадим flanec
Чёрного могут дисквальнуть за расизм? Неужели это случилось.
+10
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Белый офицер
Оп!!! Оказывается в эту игру можно играть вдвоем
+10
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kilo_gilo
белый натурал?
+6
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Stewee
А где тут расизм? По-моему, эта тема была прекрасно раскрыта в Джентельменах:
- Тренер, он расист, назвал меня черным уродом
- Конечно же он не расист, ведь ты - черный и ты - урод
+5
-2
+3
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CyberTIM
Источник: Sun.
Вечером будет опровержение.
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Momos
Какая дисквалификация? Пусть идет собирать сахарный тростник или хлопок.
+3
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ТвояМамка
Ответ Андрей Меньшиков
На африкаанс говорят белые южноафриканцы, а чёрные говорят на английском.
Да хоть на турецком, это не мешает им знать африкаанс и пользоваться им, а не английским, при игре с Англией.
+2
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Андрей Меньшиков
Ответ aquachist
не думал, что увижу высосанный из пальца скандал из желтой газеты The Sun на главной. судя по всему, все было проще — игроки ЮАР говорят на африкаансе, чтобы соперник их не понимал, и Мбонамби закричал в игре watter kant, что означает «c какой стороны?». это созвучно ругательству на английском, и игрок соперников Карри заныл рефери, мол, он назвал меня плохим словом, что делать. за такую жалобу Мбонамби и не стал ему жать руку
На африкаанс говорят белые южноафриканцы, а чёрные говорят на английском.
+2
0
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гилберт
Играл, но не угадал ни одной буквы.
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Мари Хуан
Ответ Andrew Weird
первая тройка игроков в студию, вращайте барабан! Вот задание на первый тур!
Назову слово целиком, это слово ЧЕЛОВЕК
+5
-3
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Makhasamatman Buch
Белым #удавом его назвал
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aquachist
Ответ Lionel Van Damme
как это? а что вы хотели увидеть на спортс? разбоор игры в защите и атаке в полуфинальном матче? )))
да... хотелось бы больше разбор последних минут с решающими ролями Нче и Полларда, а также то, как тактика Англии работала до этих самых последних минут
+1
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Остап Бендер
Господином? Хозяином?
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aquachist
Ответ Андрей Меньшиков
На африкаанс говорят белые южноафриканцы, а чёрные говорят на английском.
на поле все говорят на африкаанс, чтобы сбить соперников, уже несколько циклов ЧМ. единицы в чужих командах его знают, чем иногда пользуются.
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Kermit
Ответ kangoal
Белым грибом?
белой 3.14..ой
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Поцелуй Рубиалеса
Ответ aquachist
не думал, что увижу высосанный из пальца скандал из желтой газеты The Sun на главной. судя по всему, все было проще — игроки ЮАР говорят на африкаансе, чтобы соперник их не понимал, и Мбонамби закричал в игре watter kant, что означает «c какой стороны?». это созвучно ругательству на английском, и игрок соперников Карри заныл рефери, мол, он назвал меня плохим словом, что делать. за такую жалобу Мбонамби и не стал ему жать руку
вот так 3.14зда!!! только буков много
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Рокко Сиффредди
Ответ Cliff Booth
Возможно третья - Д))
Д - четвертая, третья - З ))
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Гекдениз Кардениз
Ответ Cliff Booth
Что-то мне подсказывает, что пятая - Р))
6 ая буква О
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ТвояМамка
Ответ Гекдениз Кардениз
6 ая буква О
Быть может 7я и последняя буква К?
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Sergio19882007
Будь чёрный англичанином, а белый с ЮАР,тут на спортсе совсем другие комментарии были бы)
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Booligan
нигером?
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Мурат Семенов
white lives matter 🤣
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Dahl
####### – «королём»?
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Заяцволк
Да ну, какие ещё дисквалифицировать, у этих белых кишка тонка, чтобы что-то сделать нам - чёрным королям. Я уже молчу о том, что у них никогда не будет 30 см, как у нас, им со своими креветками остаётся только завидовать нам
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Mifsud's Drugstore
И перед нами... Победитель!!!
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Рокко Сиффредди
Не забанят. Он у ЮАР единственный хукер (тоже забавное словцо)
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kangoal
Белым грибом?
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Трент Резнор
П - первая буква, но назову О - там их две
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Mystic Stylezzz
и тут вселенная схлопнулась
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Вечно в бане
Стрелочка-таки повернулась, чи шо?

Неожиданно, однако.
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langoth
Вот это поворот.жпг
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Kuryanin
Белым игроком?
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Виктор Ш.
Нереально это, скорее наоборот, белого ##### извиняться заставят за то что довел до "исступления эмоций" несчастного потомка поколений апартеида.
+4
-4
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bsv067
😂
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