Темнокожего регбиста из ЮАР могут дисквалифицировать за расизм. Он назвал соперника «белым #######» в полуфинале Кубка мира

Темнокожего регбиста из сборной ЮАР обвинили в расизме на Кубке мира.

Как сообщает The Sun, английский игрок Том Карри пожаловался на оскорбления со стороны южноафриканца Бонги Мбонамби, который якобы назвал соперника «белым #######» во время полуфинала турнира.

Встреча проходила на «Стад де Франс» и завершилась победой ЮАР над Англией со счетом 16:15. Отмечается, что Мбонамби также не пожал руку сопернику после матча.

После матча Карри подтвердил, что оппонент позволил себе недопустимые высказывания, но уже не стал уточнять, какие именно.

Правила Международной федерации регби (World Rugby) запрещают любые оскорбления по религиозному, расовому, национальному или этническому признаку. Если нарушение подтвердится, Мбонамби может грозить дисквалификация. 28 октября его команда сыграет в финале Кубка мира против Новой Зеландии.

World Rugby на данный момент отказалась от комментариев.

«Нам известно об обвинении, и мы относимся к нему очень серьезно, проверяем имеющиеся сведения. Мы будем в контакте с Бонги, если выяснится что-либо, подтверждающее эти обвинения», – говорится в заявлении сборной ЮАР (SA Rugby).