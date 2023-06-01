Французский регбист Мохамед Хауас приговорен к одному году тюрьмы за избиение жены

Теги происшествия сборная Франции Клермон Монпелье Мохамед Хауас Регби

Регбист сборной Франции Мохамед Хауас приговорен к одному году тюремного заключения.

Как сообщает Telegraph, 26 мая спортсмен толкнул, а затем ударил свою супругу возле торгового центра во французском Эро. 

По словам Хауаса конфликт завязался из-за того, что жена солгала ему о курении сигарет. Прокурор запрашивал для него 18 месяцев заключения.

Ожидается, что из-за судебного процесса сорвется переход регбиста из клуба «Монпелье» в «Клермон».

Хауас может подать апелляцию на приговор.

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