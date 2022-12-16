Кубок чемпионов. 2-й тур. «Лейнстер» встретится с «Глостером», «Лестер» против «Клермона», другие матчи

Теги результаты Лондон Айриш Сарацины Манстер Буллс Шаркс Лестер Тайгерс Кастр Олимпик Стормерс (Вестерн Провинс) Клермон Сэйл Шаркс Эдинбург Лейнстер Оспрейс Ольстер Глостер Арлекины Эксетер Чифс Нортгемптон Расинг 92 Монпелье Ля Рошель Лион Кубок чемпионов Бордо-Бегль Регби

16-18 декабря пройдут матчи второго тура Кубка чемпионов по регби. 

Кубок чемпионов

Групповой этап

2-й тур

Группа А

16 декабря

Бордо-Бегль (Франция) – Шаркс (ЮАР) – 23.00

 

Лейнстер (Ирландия) – Глостер (Англия) – 23.00

 

17 декабря

Эдинбург (Шотландия) – Кастр (Франция) – 16.00

 

Эксетер Чифс (Англия) – Буллс (ЮАР) – 16.00

 

Лион (Франция) – Сарацины (Англия) – 18.15

 

18 декабря

Арлекины (Англия) – Расинг 92 (Франция) – 20.30

 

Группа B

17 декабря

Лестер (Англия) – Клермон (Франция) – 18.15

 

Стормерс (ЮАР) – Лондон Айриш (Англия) – 20.30

 

Ольстер (Северная Ирландия) – Ля-Рошель (Франция) – 20.30

 

Монпелье (Франция) – Оспрейс (Уэльс) – 23.00

 

18 декабря

Нортгемптон (Англия) – Манстер (Ирландия) – 16.00

 

Стад Тулузен (Франция) – Сэйл Шаркс (Англия) – 16.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Группа A: Лейнстер – 5 очков (1 игра), Эксетер Чифс – 5 (1), Шаркс – 5 (1), Буллс – 5 (1), Глостер – 5 (1), Сарацины – 5 (1), Лион – 2 (1), Эдинбург – 1 (1), Бордо-Бегль – 1 (1), Арлекины – 1 (1), Кастр – 0 (1), Расинг 92 – 0 (1).  

Группа B: Сэйл Шаркс – 5 (1), Ля Рошель – 5 (1), Монпелье – 5 (1), Клермон – 4 (1), Лестер – 4 (1), Стад Тулузен – 4 (1), Лондон Айриш – 1 (1), Манстер – 1 (1), Оспрейс – 0 (1), Стормерс – 0 (1), Нортгемптон – 0 (1), Ольстер – 0 (1). 

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