Кубок чемпионов. 2-й тур. «Лейнстер» встретится с «Глостером», «Лестер» против «Клермона», другие матчи
16-18 декабря пройдут матчи второго тура Кубка чемпионов по регби.
Кубок чемпионов
Групповой этап
2-й тур
Группа А
16 декабря
Бордо-Бегль (Франция) – Шаркс (ЮАР) – 23.00
Лейнстер (Ирландия) – Глостер (Англия) – 23.00
17 декабря
Эдинбург (Шотландия) – Кастр (Франция) – 16.00
Эксетер Чифс (Англия) – Буллс (ЮАР) – 16.00
Лион (Франция) – Сарацины (Англия) – 18.15
18 декабря
Арлекины (Англия) – Расинг 92 (Франция) – 20.30
Группа B
17 декабря
Лестер (Англия) – Клермон (Франция) – 18.15
Стормерс (ЮАР) – Лондон Айриш (Англия) – 20.30
Ольстер (Северная Ирландия) – Ля-Рошель (Франция) – 20.30
Монпелье (Франция) – Оспрейс (Уэльс) – 23.00
18 декабря
Нортгемптон (Англия) – Манстер (Ирландия) – 16.00
Стад Тулузен (Франция) – Сэйл Шаркс (Англия) – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Группа A: Лейнстер – 5 очков (1 игра), Эксетер Чифс – 5 (1), Шаркс – 5 (1), Буллс – 5 (1), Глостер – 5 (1), Сарацины – 5 (1), Лион – 2 (1), Эдинбург – 1 (1), Бордо-Бегль – 1 (1), Арлекины – 1 (1), Кастр – 0 (1), Расинг 92 – 0 (1).
Группа B: Сэйл Шаркс – 5 (1), Ля Рошель – 5 (1), Монпелье – 5 (1), Клермон – 4 (1), Лестер – 4 (1), Стад Тулузен – 4 (1), Лондон Айриш – 1 (1), Манстер – 1 (1), Оспрейс – 0 (1), Стормерс – 0 (1), Нортгемптон – 0 (1), Ольстер – 0 (1).
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