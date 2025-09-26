Кубок мира по регби-2025 (жен). Финал. Канада сыграет с Англией, Новая Зеландия встретится с Францией в матче за 3-е место
Канада и Англия встретятся в финале женского Кубка мира по регби.
Новая Зеландия и Франция сыграют в матче за 3-е место. Встречи пройдут 27 сентября.
Женский Кубок мира по регби-2025
Бристоль, Англия
Финал
Канада – Англия – 18.00
Матч за 3-е место
Новая Зеландия – Франция – 14:30
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
