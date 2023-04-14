United Rugby Championship. 17-й тур. «Шаркс» сыграют с «Бенеттоном», «Ольстер» против «Дрэгонс», другие матчи

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14 и 15 апреля пройдут матчи 17-го тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

17-й тур

14 апреля

Шаркс – Бенеттон – 19.30

 

Глазго – Скарлетс – 21.35

 

Ольстер – Дрэгонс – 21.35

 

15 апреля

Буллс – Дзебре – 14.00

 

Лайонс – Лейнстер – 17.00

 

Стормерс – Манстер – 19.15

 

Коннахт – Кардифф Блюз – 21.35

 

Эдинбург – Оспрейс – 21.35

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Лейнстер – 74 очка (16 игр), Стормерс – 61 (16), Ольстер – 59 (16), Глазго – 54 (16), Манстер – 48 (16), Коннахт – 44 (16), Буллс – 43 (16), Шаркс – 41 (16), Бенеттон – 40 (16), Кардифф Блюз – 39 (16), Лайонс – 38 (15), Оспрейс – 35 (16), Скарлетс – 33 (16), Эдинбург – 33 (16), Дрэгонс – 19 (16), Дзебре – 10 (16).

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