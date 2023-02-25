United Rugby Championship. Перенесенные матчи. «Шаркс» сыграют с «Ольстером», «Лайонс» против «Глазго»

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25 февраля пройдут перенесенные матчи 6-го тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

6-й тур

25 февраля

Шаркс – Ольстер – 15.00

 

ЛайонсГлазго – 17.10

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Лейнстер – 66 очков (14 игр), Стормерс – 54 (14), Ольстер – 44 (13), Глазго – 43 (13), Манстер – 42 (14), Буллс – 41 (14), Шаркс – 38 (13), Коннахт – 35 (14), Кардифф Блюз – 34 (14), Бенеттон – 34 (14), Эдинбург – 31 (14), Оспрейс – 29 (14), Скарлетс – 27 (14), Лайонс – 24 (13), Дрэгонс – 18 (14), Дзебре – 8 (14).

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