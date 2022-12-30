United Rugby Championship. 11-й тур. «Эдинбург» сыграет с «Глазго», «Стормерс» против «Лайонс» и другие матчи

С 30 декабря по 1 января пройдут матчи 11-го тура United Rugby Championship. «Эдинбург» сыграет с «Глазго», «Стормерс» против «Лайонс».

United Rugby Championship

11-й тур

30 декабря

Эдинбург – Глазго – 22.35

31 декабря

Дзебре – – 15.30

Шаркс – – 17.45

Стормерс – Лайонс – 20.00

1 января

Кардифф Блюз – Оспрейс – 18.00

Скарлетс – Дрэгонс – 20.15

Ольстер – Манстер – 20.15

Лейнстер – Коннахт – 22.35

Турнирное положение: Лейнстер – 47 очков (10 игр), Стормерс – 39 (9), Ольстер – 35 (9), Буллс – 34 (10), – 27 (10), – 24 (9), Шаркс – 24 (8), Лайонс – 24 (9), Эдинбург – 24 (10), – 23 (10), Бенеттон – 24 (10), Коннахт – 20 (10), Оспрейс – 19 (10), Дрэгонс – 17 (10), Скарлетс – 9 (10), Дзебре – 4 (10).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.