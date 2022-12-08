Кубок чемпионов. 1-й тур. «Лондон Айриш» сыграет с «Монпелье», «Расинг 92» против «Лейнстера» и другие матчи

Теги результаты Тулуза Лондон Айриш Сарацины Манстер Буллс Шаркс Лестер Тайгерс Кастр Олимпик Стормерс (Вестерн Провинс) Клермон Сэйл Шаркс Эдинбург Лейнстер Оспрейс Ольстер Глостер Арлекины Эксетер Чифс Нортгемптон Расинг 92 Ля Рошель Лион Кубок чемпионов Бордо-Бегль Регби

С 9 по 11 декабря пройдут матчи первого тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов

Групповой этап

1-й тур

Группа B

9 декабря

Лондон Айриш (Англия) – Монпелье (Франция) – 23.00

 

10 декабря

Клермон (Франция) – Стормерс (ЮАР) – 18.15

 

Ля-Рошель (Франция) – Нортгемптон (Англия) – 20.30

 

11 декабря

Сэйл Шаркс (Англия) – Ольстер (Северная Ирландия) – 16.00

 

Манстер (Ирландия) – Стад Тулузен (Франция) – 18.15

 

Оспрейс (Уэльс) – Лестер (Англия) – 20.30

 

Группа A

10 декабря

Расинг 92 (Франция) – Лейнстер (Ирландия) – 16.00

 

Шаркс (ЮАР) – Арлекины (Англия) – 16.00

 

Глостер (Англия) – Бордо-Бегль (Франция) – 18.15

 

Буллс (ЮАР) – Лион (Франция) – 20.30

 

Кастр (Франция) – Эксетер Чифс (Англия) – 23.00

 

11 декабря

Сарацины (Англия) – Эдинбург (Шотландия) – 18.15

 

Группа A: Глостер – 0 очков (0 игр), Арлекины – 0 (0), Сарацины – 0 (0), Кастр – 0 (0), Лейнстер – 0 (0), Эдинбург – 0 (0), Буллс – 0 (0), Шаркс – 0 (0), Расинг 92 – 0 (0), Эксетер Чифс – 0 (0), Бордо-Бегль – 0 (0), Лион – 0 (0).

Группа B: Лестер – 0 (0), Лондон Айриш – 0 (0), Нортгемптон – 0 (0), Сэйл Шаркс – 0 (0), Клермон – 0 (0), Монпелье – 0 (0), Стад Тулузен – 0 (0), Манстер – 0 (0), Ольстер – 0 (0), Оспрейс – 0 (0), Стормерс – 0 (0), Ля Рошель – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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