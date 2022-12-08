Кубок чемпионов. 1-й тур. «Лондон Айриш» сыграет с «Монпелье», «Расинг 92» против «Лейнстера» и другие матчи

С 9 по 11 декабря пройдут матчи первого тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов

Групповой этап

1-й тур

Группа B

9 декабря

Лондон Айриш (Англия) – Монпелье (Франция) – 23.00

10 декабря

Клермон (Франция) – Стормерс (ЮАР) – 18.15

Ля-Рошель (Франция) – Нортгемптон (Англия) – 20.30

11 декабря

Сэйл Шаркс (Англия) – Ольстер (Северная Ирландия) – 16.00

Манстер (Ирландия) – Стад Тулузен (Франция) – 18.15

Оспрейс (Уэльс) – Лестер (Англия) – 20.30

Группа A

10 декабря

Расинг 92 (Франция) – Лейнстер (Ирландия) – 16.00

Шаркс (ЮАР) – Арлекины (Англия) – 16.00

Глостер (Англия) – Бордо-Бегль (Франция) – 18.15

Буллс (ЮАР) – Лион (Франция) – 20.30

Кастр (Франция) – Эксетер Чифс (Англия) – 23.00

11 декабря

Сарацины (Англия) – Эдинбург (Шотландия) – 18.15

Группа A: Глостер – 0 очков (0 игр), Арлекины – 0 (0), Сарацины – 0 (0), Кастр – 0 (0), Лейнстер – 0 (0), Эдинбург – 0 (0), Буллс – 0 (0), Шаркс – 0 (0), Расинг 92 – 0 (0), Эксетер Чифс – 0 (0), Бордо-Бегль – 0 (0), Лион – 0 (0).

Группа B: Лестер – 0 (0), Лондон Айриш – 0 (0), Нортгемптон – 0 (0), Сэйл Шаркс – 0 (0), Клермон – 0 (0), Монпелье – 0 (0), Стад Тулузен – 0 (0), Манстер – 0 (0), Ольстер – 0 (0), Оспрейс – 0 (0), Стормерс – 0 (0), Ля Рошель – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.