Чемпионка Европы по регби-7 Оксана Коробчук дисквалифицирована на 2 года за мельдоний

Российская регбистка Оксана Коробчук дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Российское антидопинговое агентство ( ), Коробчук признана виновной в нарушении пункта 2.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») общероссийских антидопинговых правил.

По информации «Матч ТВ», в пробе 38‑летней спортсменки был обнаружен мельдоний. Срок дисквалификации Коробчук истекает 21 октября 2022 года.

В 2016-м спортсменка завоевала золото чемпионата Европы по регби-7.