Регбист Артемьев: «Очень важно, что на стадионах начнут продавать пиво. Роднина и Тарасова против? Не видел их на регбийных матчах за последние 150 лет»

Экс-капитан сборной России по регби, член высшего совета Федерации регби России Василий Артемьев поделился мнением о Fan ID и продаже пива на стадионах.

– В футболе всерьез опасаются, что посещаемость теперь упадет из-за системы Fan ID. Нужна ли она российскому спорту?

– Лучше такой вопрос задавать спортивным чиновникам, чтобы получить аргументацию. Или ярым болельщикам, которые привыкли ходить на матчи каждую неделю. Я не отношусь ни к тем, ни к другим, поэтому у меня достаточно туманное мнение по этому вопросу.

Для меня намного важнее, что у нас на стадионах станут продавать пиво. Я – человек регби. Везде в мире, где бы я ни был, а я три года в английском чемпионате отыграл, понимают, насколько это важно.

Болельщики, можно сказать, согреваются в пасмурный зимний вечер несколькими пинтами пенного напитка. В регби это часть традиции, с которой этот вид спорта ассоциировался еще с ХIХ века.

Да, много лет это было запрещено, но сейчас, наконец, решение поменяли. Я уверен, это поможет с коммерческим партнерством федерации и клубам. Ведь что такое спорт? Спорт – это приятное времяпрепровождение.

Кто наша целевая аудитория? Это молодые мужчины, мужчины среднего возраста. А что они любят? Спорт и пиво, ха-за. Поэтому мы дадим, что они любят, а они будут приходить и захотят вернуться.

– Не все, кстати, с вами согласятся. Депутат Госдумы и заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова активно выступают против возвращения пива на стадионы.

– Я просто не видел ни ту, ни другую на регбийных матчах за последние 150 лет. Они могут в своем виде спорта быть экспертами и говорить уверенно о том, что они считают правильным. Здесь я с ними не соглашусь.

И в России, и за рубежом люди, по сути, одинаковые. Не надо разделять нашего болельщика и фаната из условной Японии или Англии, Португалии. Я говорю конкретно о регби сейчас, – сказал Артемьев.

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