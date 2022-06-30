Регбийный клуб ЦСКА не выступит на чемпионате России и Кубке России сезона-2022/23 из-за финансовых проблем

Мужской регбийный клуб ЦСКА не примет участие в чемпионате России и Кубке России сезона-2022/23 из-за финансовых проблем.

Решение было принято сегодня на попечительском совете клуба.

«Мы боролись до сегодняшнего дня, вели активную работу со спонсорами, но окончательное решение было принято только сегодня с началом трансферного окна, чтобы наши игроки могли найти себе команды за ближайший месяц.

Добавлю, что мы будем продолжать развивать женское и военное регби, уделять еще большее внимание детской академии и молодежным командам.

Еще один приоритет – продолжение интенсивной работы над созданием собственной клубной инфраструктуры в Кузьминках, Мневниках, на Ходынке. В будущем, это станет нашим фундаментом», – заявил президент регбийного ЦСКА Алексей Митрюшин.

«Сегодня мы делаем шаг назад, чтобы в будущем сделать два шага вперед.

Мы закроем все долги, выполним имеющиеся обязательства перед игроками и приложим все усилия, чтобы найти финансирование на следующий сезон», – отметил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.