United Rugby Championship. Перенесенный матч. «Оспрейс» сыграют с «Дрэгонс»

8 мая пройдет перенесенный матч восьмого тура United Rugby Championship. «Оспрейс» сыграют с «Дрэгонс».
8-й тур
8 мая
Оспрейс (Уэльс) – Дрэгонс (Уэльс) – 17.00
Турнирное положение: Лейнстер – 62 очка (17 матчей), Манстер – 56 (17), Шаркс – 56 (17), Стормерс – 56 (17), Ольстер – 55 (17), Буллс – 53 (17), Глазго – 50 (17), Эдинбург – 50 (17), Скарлетс – 44 (17), Оспрейс – 39 (16), Лайонс – 37 (17), Коннахт – 36 (17), Кардифф – 28 (16), Бенеттон – 25 (16), Дрэгонс – 17 (15), Дзебре – 8 (16).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.