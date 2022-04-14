Кубок чемпионов. 1/8 финала. «Лейнстер» сыграет с «Коннахтом», «Лестер Тайгерс» против «Клермона» и другие матчи

С 15 по 17 апреля пройдут вторые матчи 1/8 финала Кубка чемпионов по регби. «Лейнстер» сыграет с «Коннахтом», «Лестер Тайгерс» против «Клермона».
Кубок чемпионов
1/8 финала
Вторые матчи
15 апреля
Лейнстер Ирландия – Коннахт Ирландия – 19.30
Бристоль Англия – Сэйл Шаркс Англия – 22.00
16 апреля
Арлекины Англия – Монпелье Франция – 14.30
Ля Рошель Франция – Бордо-Бегль Франция – 17.00
Манстер Ирландия – Эксетер Чифс Англия – 17.00
Лестер Тайгерс Англия – Клермон Франция – 19.30
Ольстер Северная Ирландия – Стад Тулузаин Франция – 22.00
17 апреля
Стад Франсе Франция – Расинг 92 Франция – 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кубок чемпионов. 1/8 финала. «Коннахт» уступил «Лейнстеру» в первом матче, «Эксетер Чифс» обыграл «Манстер», другие результаты