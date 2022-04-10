Кубок чемпионов. 1/8 финала. «Коннахт» уступил «Лейнстеру», «Эксетер Чифс» обыграл «Манстер», другие матчи

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Проходят матчи 1/8 финала Кубка чемпионов по регби. «Коннахт» уступил «Лейнстеру» (21:26), «Эксетер Чифс» обыграл «Манстер» (13:8).

Кубок чемпионов

1/8 апреля

8 апреля

Коннахт Ирландия – Лейнстер Ирландия – 21:26 (11:18)

9 апреля

Сэйл Шаркс Англия – Бристоль Англия – 9:10 (6:3)

Бордо-Бегль Франция – Ля Рошель Франция – 13:31 (3:13)

Стад Тулузаин Франция – Ольстер Северная Ирландия – 20:26 (13:7)

Стад Франсе Франция – Расинг 92 Франция – 9:22 (6:12)

Эксетер Чифс Англия – Манстер Ирландия – 13:8 (10:0)

10 апреля

Монпелье Франция – Арлекины Англия – 15.00

Клермон Франция – Лестер Тайгерс Англия – 17.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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