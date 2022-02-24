Матч между сборными России и Грузии по регби перенесен из-за ситуации на Украине

Европейская федерация регби (Rugby Europe) объявила о переносе матча сборных России и Грузии в рамках чемпионата Европы.

22 февраля Союз регби Грузии на фоне новостей о ситуации с Россией и Украиной анонсировал предстоящий матч на украинском языке.

«С учетом текущей ситуации и ради безопасности всех игроков и официальных лиц Rugby Europe решила отложить игру между Грузией и Россией, запланированную на 27 февраля в Тбилиси, и отменить турнир Snow Rugby Championship, который должен был состояться 27-28 февраля в Москве», – заявили в Rugby Europe.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Союз регби Грузии анонсировал матч чемпионата Европы с Россией на украинском языке