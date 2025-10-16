Юрист Алексеев: «Решение о признании дискриминации в настольном теннисе должно дать мощный импульс для полного восстановления прав российского спорта»

Юрист рассказал о возможных последствиях решения CAS в настольном теннисе.

Ранее пресс-служба юридической фирмы SILA International Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) впервые признал дискриминационным запрет на участие российских атлетов в соревнованиях.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за конфликта на Украине. Федерация настольного тенниса России (ФНТР) оспорила отстранение, фирма SILA International Lawyers представляла интересы ФНТР в CAS.

«CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации, закреплённые как в Конституции ETTU, так и в Олимпийской хартии», – заявили в юридической фирме.

«Это решение показательно тем, что оно соответствует нормам международного спортивного права. В большинстве видов происходит грубое нарушение прав спортсменов и дискриминация по национальному признаку.

В частности, грубо нарушаются право равного доступа на участие в соревнованиях, право на труд, имущественные права, потому что спортсмены теряют возможность получать призовые.

Формально в CAS нет прецедентного права, но, конечно, там учитывают свою же практику при рассмотрении аналогичных дел, поэтому решение о признании дискриминации в настольном теннисе должно дать мощнейший импульс для полного восстановления прав всего российского спорта», – сказал спортивный юрист Сергей Алексеев.

CAS впервые признал запрет на участие россиян в соревнованиях дискриминацией и удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России