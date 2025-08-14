Александр Бабаков: «Тенденции в мире таковы, что начинают отказываться от безумств в виде спортивных санкций»

Депутат Бабаков отметил тенденцию в смягчении санкций к российским спортсменам.

Александр Бабаков – вице-спикер Госдумы, президент Федерации настольного тенниса России.

«Конечно, надо стимулировать присутствие российских спортсменов, но при этом бороться за то, чтобы национальные атрибуты, такие как флаг и гимн, сопровождали их. Я приветствую, если наши спортсмены будут побеждать и доказывать, что они настоящие профессионалы.

Тенденции в мире, в том числе и спорте, таковы, что начинают отказываться от этих безумств в виде спортивных санкций, поэтому я уверен, что наши спортсмены будут готовы к любым соревнованиям», – сказал Бабаков.