Александр Бабаков: «Тенденции в мире таковы, что начинают отказываться от безумств в виде спортивных санкций»
Депутат Бабаков отметил тенденцию в смягчении санкций к российским спортсменам.
Александр Бабаков – вице-спикер Госдумы, президент Федерации настольного тенниса России.
«Конечно, надо стимулировать присутствие российских спортсменов, но при этом бороться за то, чтобы национальные атрибуты, такие как флаг и гимн, сопровождали их. Я приветствую, если наши спортсмены будут побеждать и доказывать, что они настоящие профессионалы.
Тенденции в мире, в том числе и спорте, таковы, что начинают отказываться от этих безумств в виде спортивных санкций, поэтому я уверен, что наши спортсмены будут готовы к любым соревнованиям», – сказал Бабаков.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
