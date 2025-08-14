0

Александр Бабаков: «Тенденции в мире таковы, что начинают отказываться от безумств в виде спортивных санкций»

Депутат Бабаков отметил тенденцию в смягчении санкций к российским спортсменам.

Александр Бабаков – вице-спикер Госдумы, президент Федерации настольного тенниса России.

«Конечно, надо стимулировать присутствие российских спортсменов, но при этом бороться за то, чтобы национальные атрибуты, такие как флаг и гимн, сопровождали их. Я приветствую, если наши спортсмены будут побеждать и доказывать, что они настоящие профессионалы.

Тенденции в мире, в том числе и спорте, таковы, что начинают отказываться от этих безумств в виде спортивных санкций, поэтому я уверен, что наши спортсмены будут готовы к любым соревнованиям», – сказал Бабаков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Государственная дума
Александр Бабаков
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Настольный теннис в Telegram
Материалы по теме
Кнороз о допуске россиян: «Уверена, что легкая атлетика будет последней в этой очереди. Пока сидит Коу, мы можем даже ни на что не рассчитывать»
2вчера, 14:30
Российские игроки в настольный теннис выступят на международном турнире под эгидой ITTF в Казахстане
1вчера, 08:37
Журова о российских спортсменах, сменивших гражданство: «Их возвращение невозможно. Уезжали не самые сильные, а те, кто не выдерживал конкуренции»
81вчера, 08:16
Главные новости
Российские игроки в настольный теннис выступят на международном турнире под эгидой ITTF в Казахстане
1вчера, 08:37
Гребнев об Универсиаде: «Все очень хорошо отреагировали, что мы приехали. Не было ни одного игрока, который бы сказал, что не рад нас видеть»
25 июля, 07:57
Владимир Сидоренко: «Если два российских спортсмена играли в финале Универсиады, это показывает, на каком уровне сейчас наш настольный теннис»
24 июля, 16:12
🥇🥈 Сидоренко выиграл золото Универсиды-2025 в настольном теннисе, Гребнев завоевал серебро
124 июля, 12:38
10-летнего игрока в настольный теннис дисквалифицировали за то, что он после поражения пробил кулаком дверь
5529 июня, 07:20
Россиянка Тайлакова завоевала серебро Лиги чемпионов по настольному теннису в составе французского «Меца»
13 июня, 06:59
Игрок в настольный теннис Гребнев: «В Тунисе нас встретили очень хорошо, все рады были снова видеть Россию на соревнованиях. Надеемся, что будем еще играть»
11 июня, 08:59
Россиянка Мария Тайлакова стала чемпионкой Франции по настольному теннису в составе «Меца»
8 июня, 07:42
Представитель МИД Захарова о выборах главы Федерации настольного тенниса: «Вопиющий случай, который войдет в историю спорта как пример позорной политизации»
631 мая, 16:09
Россияне впервые за 4 года сыграют на международном турнире WTT по настольному теннису
16 апреля, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Олимпийский призер Овчаров об уходе из «Факела»: «Сейчас вернулся в Германию. Тяжелая политическая ситуация в спорте, на меня тоже все эти события влияли»
7 августа 2024, 14:35
Чемпион Европы по настольному теннису Лев Кацман: «Не думал о смене гражданства. У меня есть такая возможность, но я хочу играть за Россию»
10 декабря 2022, 06:31
Шестикратный чемпион Европы по настольному теннису белорус Владимир Самсонов завершил спортивную карьеру
68 июля 2021, 11:12
Помощик Путина Левитин является единственным кандидатом на пост главы Европейского союза настольного тенниса
44 августа 2020, 13:51
Женская сборная России завоевала бронзу командного чемпионата мира по настольному теннису
216 сентября 2017, 14:54
Игорь Левитин: «Наша позиция однозначная – натурализация спортсменов и тренеров не нужна»
123 июня 2017, 08:22
Игорь Левитин: «Включение микста в настольном теннисе в программу Олимпиад – шанс на медаль для россиян»
110 июня 2017, 17:00
Главный тренер сборной России: «Не стал бы исключать приглашение азиатского игрока, хотя и являюсь противником этой идеи»
212 октября 2016, 18:58
Рио-2016. Командный турнир. Китай в финале победил Японию, Германия завоевала бронзу
118 августа 2016, 02:19
Рио-2016. Китаянки в финале победили Германию и выиграли золото
617 августа 2016, 02:28