Российские игроки в настольный теннис выступят на международном турнире под эгидой ITTF в Казахстане
Российские игроки в настольный теннис сыграют на турнире в Казахстане.
Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF) со 2 по 7 сентября.
«Да, следующий турнир для наших игроков пройдет в Казахстане. Хочу отметить, что наши спортсмены будут участвовать в разных турнирах разного уровня. Как молодежь, так и взрослые», – сообщил президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.
В соревнованиях примут участие Владимир Сидоренко, Максим Гребнев, Лев Кацман, Евгений Тихонов, Элизабет Абраамян, Мария Тайлакова, Влада Воронина и Мария Панфилова.
В апреле российские спортсмены приняли участие в турнире в Тунисе, а в июле выступили на Универсиаде, где в финале мужского одиночного разряда Сидоренко обыграл Гребнева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости