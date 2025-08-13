0

Российские игроки в настольный теннис выступят на международном турнире под эгидой ITTF в Казахстане

Российские игроки в настольный теннис сыграют на турнире в Казахстане.

Соревнования пройдут под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF) со 2 по 7 сентября.

«Да, следующий турнир для наших игроков пройдет в Казахстане. Хочу отметить, что наши спортсмены будут участвовать в разных турнирах разного уровня. Как молодежь, так и взрослые», – сообщил президент Федерации настольного тенниса России Александр Бабаков.

В соревнованиях примут участие Владимир Сидоренко, Максим Гребнев, Лев Кацман, Евгений Тихонов, Элизабет Абраамян, Мария Тайлакова, Влада Воронина и Мария Панфилова.

В апреле российские спортсмены приняли участие в турнире в Тунисе, а в июле выступили на Универсиаде, где в финале мужского одиночного разряда Сидоренко обыграл Гребнева. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
