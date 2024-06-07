CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян в турнирах под эгидой организации

Теги сборная России CAS сборная России жен Европейский союз настольного тенниса Федерация настольного тенниса России Настольный теннис

CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян.

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании Sila Lawyers.

В марте 2022 года Европейский союз настольного тенниса отстранил россиян от соревнований под эгидой организации, запретил использование национальной символики РФ, а также дисквалифицировал российские клубы из европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22. 

Федерация настольного тенниса России подала апелляцию, которая была частично удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS).

Решение о неприглашении россиян на турниры под эгидой Европейского союза настольного тенниса было отменено, а дисквалификация клубов в сезоне-2021/22 признана неправомерной.

Решение о запрете национальных флага, символики и гимна осталось в силе. 

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16 комментариев
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Ну, есть здесь фанаты 🏓?))

Отличная новость!
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Хм, интересно) Но опять же - "решение о запрете национальных флага, символики и гимна осталось в силе."
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Ответ Egorushka56
Мы не самые сильные в этом виде спорта, но есть игроки, выступающие в немецкой Бундеслиге, во Франции, в Венгрии. Посмотрим, как они вернутся на международные старты..
Каждый день что-то новое. Тут что есть клубы и клубные соревнования? Думал как в большом.
+5
-1
+4
Ответ Egorushka56
Мы не самые сильные в этом виде спорта, но есть игроки, выступающие в немецкой Бундеслиге, во Франции, в Венгрии. Посмотрим, как они вернутся на международные старты..
Мы на клубном уровне сильные...тогда два клуба наших играли в полуфинале лиги чемпионов . Фаворитом был многократный победитель ЛЧ Факел Газпрома. Состав космический был тогда Овчаров, Ли Юн Джу, Кальдерано. Самсонов тренировал .
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Мы не самые сильные в этом виде спорта, но есть игроки, выступающие в немецкой Бундеслиге, во Франции, в Венгрии. Посмотрим, как они вернутся на международные старты..
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А так можно было? Российский футбольный союз знает об этом?
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Нужна гифочка с кроликом на фоне российского флага.
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Ответ Artem Yareg
Каждый день что-то новое. Тут что есть клубы и клубные соревнования? Думал как в большом.
Ещё как есть)) Более того, российские клубы выигрывали европейскую Лигу чемпионов не раз) За счёт легионеров, правда, в основном, но всё же. Конкурировали с немцами, французами, шведами на клубном уровне. На уровне личных соревнований - тяжело.. Пока мы далеко от Европы. Про Китай лучше промолчу))
(сам играл в н/теннис 9 лет профессионально)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
CAS совсем обнаглел....или просто наших там в ТОПе совсем нет ? Однако же ...
Факел Газпрома 5 раз выигрывал лигу чемпионов. С шансами 99% мог и в шестой раз выиграть если тогда не забанили нас на стадии полуфинала
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"В настоящий момент получена только резолютивная часть решения КАС, стороны продолжают ждать мотивировочной части решения", - очень интересно почитать мотивировку, ждём.
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Но на Олимпиаду наши ребята к сожалению не попадут, а выросло интересное поколение молодых теннисистов. Посмотреть на Гребнева и Сидоренко на ОИ было бы здорово.
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Мне вот интересно, а Левитина, Самсонова , Михайлову, Семёнову вернут в руководство ЕТТУ? Или решение касается только клубов наших?
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Ответ Kolyan19
Мы на клубном уровне сильные...тогда два клуба наших играли в полуфинале лиги чемпионов . Фаворитом был многократный победитель ЛЧ Факел Газпрома. Состав космический был тогда Овчаров, Ли Юн Джу, Кальдерано. Самсонов тренировал .
Подождите, разве Самсонов тренировал? На моей памяти Володя тоже играл, просто ближе к закату карьеры меньше и хуже. А возглавлял команду Салабаев... Возможно, не за всем уследил)
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Ответ Egorushka56
Подождите, разве Самсонов тренировал? На моей памяти Володя тоже играл, просто ближе к закату карьеры меньше и хуже. А возглавлял команду Салабаев... Возможно, не за всем уследил)
После завершении карьеры в 2021 году он тренировал факел до весны 2022 года(в соцсетях факела есть упоминания про статус Самсонова как тренера клуба). Номинально там всегда главным тренером был В.М. Андреев
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