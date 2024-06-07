CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян в турнирах под эгидой организации
CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян.
Об этом сообщает пресс-служба юридической компании Sila Lawyers.
В марте 2022 года Европейский союз настольного тенниса отстранил россиян от соревнований под эгидой организации, запретил использование национальной символики РФ, а также дисквалифицировал российские клубы из европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Федерация настольного тенниса России подала апелляцию, которая была частично удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS).
Решение о неприглашении россиян на турниры под эгидой Европейского союза настольного тенниса было отменено, а дисквалификация клубов в сезоне-2021/22 признана неправомерной.
Решение о запрете национальных флага, символики и гимна осталось в силе.
Отличная новость!
(сам играл в н/теннис 9 лет профессионально)