CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян в турнирах под эгидой организации

CAS отменил решение Европейского союза настольного тенниса о запрете на участие россиян.

Об этом сообщает пресс-служба юридической компании Sila Lawyers.

В марте 2022 года Европейский союз настольного тенниса отстранил россиян от соревнований под эгидой организации, запретил использование национальной символики РФ, а также дисквалифицировал российские клубы из европейской Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Федерация настольного тенниса России подала апелляцию, которая была частично удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS).

Решение о неприглашении россиян на турниры под эгидой Европейского союза настольного тенниса было отменено, а дисквалификация клубов в сезоне-2021/22 признана неправомерной.

Решение о запрете национальных флага, символики и гимна осталось в силе.