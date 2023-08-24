Российские игроки в настольный теннис смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе

Игроки в настольный теннис из России смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Об этом сообщил вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков.

24 августа в Бангкоке прошел конгресс Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

«Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе было принято международной федерацией еще в марте, основываясь на рекомендациях Международного олимпийского комитета ( ), и с этого момента рассматривался вопрос, как его реализовать.

Было предложено согласиться с особыми дополнительными условиями участия: в основном они включают в себя соблюдение норм этического поведения и антидопинговых правил, никаких политических требований нет, но нужно согласиться с мирной миссией МОК.

Пока из спортсменов этот документ никто не получал, но учитывая, что мы подчеркнули, что спорт не должен быть политизирован, спортсмены занимаются своим делом, то международные представители это услышали и обещали сделать так, чтобы это выглядело достойно, по-спортивному, вне политических моментов.

В настоящий момент в электронную систему заявок, которая действует на платформе ITTF, вносится специальная вкладка, которая называется «независимый нейтральный спортсмен», в этой категории могут заявляться российские и белорусские спортсмены, которые согласились на эти условия.

Сегодня ввелись понятия «нейтральный спортсмен» и «спортсмен-беженец». Этот спортсмен может заявляться без национальной ассоциации напрямую в международной федерации. Такое было и раньше, но теперь решение о допуске спортсменов будет решать не конгресс, а исполнительный комитет.

У членов ITTF были опасения, что если у спортсменов возникли бы проблемы с национальной ассоциацией, то они бы подавали заявки в обход своих ассоциаций, это принизило бы их роль в спортивном движении, на что в ITTF ответили, что правило будет применяться в исключительных случаях.

Правило, принятое сегодня, посодействует возвращению российских и белорусских спортсменов на международную арену», – сказал Марков.