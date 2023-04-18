Европейский союз настольного тенниса присоединится к рабочей группе по допуску россиян к соревнованиям

Теги МОК сборная Беларуси сборная России сборная России жен ФНТР ETTU ITTF Настольный теннис

Создана рабочая группа по допуску россиян к международным турнирам по настольному теннису.

Об этом сообщил Европейский союз настольного тенниса (ETTU), который присоединится к рабочей группе Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

«Цель этой рабочей группы – оценка возможных вариантов для возвращения российских и белорусских игроков на соревнования ETTU в соответствии с недавними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и ITTF», – говорится в заявлении европейской организации.

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1 комментарий

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Dinamik1
Ни чего нового они не скажут.Это опять без флага гимна и осуждения войны.
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