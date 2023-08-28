Чемпионка России по настольному теннису Элизабет Абраамян будет выступать за итальянский клуб «Куатро Мори»

Теги сборная России жен ТАСС Элизабет Абраамян Настольный теннис

Чемпионка России по настольному теннису Элизабет Абраамян подписала контракт с итальянским клубом «Куатро Мори».

«В следующем сезоне в России я буду играть за клуб УГМК, на других российских турнирах буду представлять Нижегородскую область.

Также недавно я подписала контракт с итальянским клубом «Куатро Мори». Буду играть в чемпионате Италии и Лиге чемпионов», – сказала Абраамян. 

20-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой Европы U19. 

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