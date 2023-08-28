Чемпионка России по настольному теннису Элизабет Абраамян будет выступать за итальянский клуб «Куатро Мори»

Чемпионка России по настольному теннису Элизабет Абраамян подписала контракт с итальянским клубом «Куатро Мори».

«В следующем сезоне в России я буду играть за клуб УГМК, на других российских турнирах буду представлять Нижегородскую область.

Также недавно я подписала контракт с итальянским клубом «Куатро Мори». Буду играть в чемпионате Италии и Лиге чемпионов», – сказала Абраамян.

20-летняя спортсменка является двукратной чемпионкой Европы U19.