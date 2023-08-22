Представитель России принимает участие в саммите Международной федерации настольного тенниса в Бангкоке

Вице-президент ФНТР принимает участие в саммите международной федерации.

Саммит Международной федерации настольного тенниса проходит в Бангкоке с 22 по 24 августа. В заключительный день состоится конгресс ITTF.

«Сейчас я нахожусь в Бангкоке и принимаю участие в мероприятиях первого дня саммита. Сегодня состоялись заседания четырех рабочих групп, на которых обсуждались вопросы развития ITTF, монетизации турниров, как федерации могут зарабатывать, проводя соревнования.

24 августа состоится главное событие саммита – ежегодный конгресс Международной федерации настольного тенниса», – заявил вице-президент ФНТР Роман Марков.

30 марта исполнительный комитет ITTF поддержал решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.