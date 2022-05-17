Европейский союз настольного тенниса добивается пересмотра решения о восстановлении российских клубов в Лиге чемпионов

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) будет добиваться пересмотра решения о восстановлении российских клубов «Факел-Газпром» и УГМК в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

Исполнительный комитет ETTU направил новую информацию в апелляционную комиссию организации и потребовал вновь отстранить клубы.

Апелляционная комиссия в настоящее время рассматривает запрос ETTU и не будет давать комментариев до вынесения решения.

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