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Российские команды заняли топ-5 на Кубке Союзного государства по пятиборью. Участвовали Египет, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан

Российские команды заняли топ-5 на Кубке Союзного государства по пятиборью

7 сентября в Москве прошла смешанная эстафета с участием команд из России, Беларуси, Египта, Казахстана и Кыргызстана.

За Египет выступал действующий олимпийский чемпион в индивидуальном зачете Ахмед Эль-Генди.

Кубок Союзного государства

Москва

Смешанная эстафета

1. Россия-3 (Ксения Фральцова, Егор Громадский) – 1400 очков

2. Россия-2 (Яна Соловьева, Петр Борщев) – 1388

3. Россия-5 (Амина Тагирова, Андрей Зуев) – 1387

4. Россия-1 (Екатерина Этина, Кирилл Мануйло) – 1385

5. Россия-4 (Гульназ Губайдуллина, Александр Лифанов) – 1362

6. Беларусь-1 (Мария Гнедчик, Максим Марук) – 1344

7. Беларусь-3 (Виолетта Гуреева, Евгений Орел) – 1327

8. Казахстан (Елена Потапенко, Георгий Борода-Дудочкин)– 1308

9. Беларусь-4 (Ирина Просенцова, Артем Евстигнеев) – 1260

10. Египет (Салма Абдельмаксуд, Ахмед Эль-Генди) – 1040

11. Беларусь-2 (Анастасия Прокопенко, Владислав Нестеров) – 1028

12. Кыргызстан (Мария Штукина, Леонард Шинкарев) – 865

Полные результаты – на сайте Федерации современного пятиборья России.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Федерации современного пятиборья России
Гульназ Губайдуллина
сборная России
ФСПР
Александр Лифанов
сборная Беларуси
сборная Египта
Егор Громадский
logoАхмед Эль-Генди
Амина Тагирова
Ксения Фральцова
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