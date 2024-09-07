Российские команды заняли топ-5 на Кубке Союзного государства по пятиборью. Участвовали Египет, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан
7 сентября в Москве прошла смешанная эстафета с участием команд из России, Беларуси, Египта, Казахстана и Кыргызстана.
За Египет выступал действующий олимпийский чемпион в индивидуальном зачете Ахмед Эль-Генди.
Кубок Союзного государства
Москва
Смешанная эстафета
1. Россия-3 (Ксения Фральцова, Егор Громадский) – 1400 очков
2. Россия-2 (Яна Соловьева, Петр Борщев) – 1388
3. Россия-5 (Амина Тагирова, Андрей Зуев) – 1387
4. Россия-1 (Екатерина Этина, Кирилл Мануйло) – 1385
5. Россия-4 (Гульназ Губайдуллина, Александр Лифанов) – 1362
6. Беларусь-1 (Мария Гнедчик, Максим Марук) – 1344
7. Беларусь-3 (Виолетта Гуреева, Евгений Орел) – 1327
8. Казахстан (Елена Потапенко, Георгий Борода-Дудочкин)– 1308
9. Беларусь-4 (Ирина Просенцова, Артем Евстигнеев) – 1260
10. Египет (Салма Абдельмаксуд, Ахмед Эль-Генди) – 1040
11. Беларусь-2 (Анастасия Прокопенко, Владислав Нестеров) – 1028
12. Кыргызстан (Мария Штукина, Леонард Шинкарев) – 865
Полные результаты – на сайте Федерации современного пятиборья России.
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