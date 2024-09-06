Аминов стал кандидатом на пост вице-президента Международного союза пятиборья
Глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов вошел в число кандидатов на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM).
Выборы пройдут на конгрессе UIPM, он состоится 16-17 ноября в Эр-Рияде. На должность претендуют 12 человек, из которых назначения получат пятеро.
Аминов – действующий вице-президент UIPM, он занимает пост с 2011 года.
Также на конгрессе изберут нового главу международной организации. Немец Клаус Шорманн уйдет в отставку в конце года, а кандидатуры на его замену выдвинули француз Жоэль Бузу, египтянин Шариф Эль-Эриан и американец Роберт Сталл.
UIPM допускает российских пятиборцев до соревнований в нейтральном статусе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: UIPM
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