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Аминов стал кандидатом на пост вице-президента Международного союза пятиборья

Глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов вошел в число кандидатов на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Выборы пройдут на конгрессе UIPM, он состоится 16-17 ноября в Эр-Рияде. На должность претендуют 12 человек, из которых назначения получат пятеро.

Аминов – действующий вице-президент UIPM, он занимает пост с 2011 года.

Также на конгрессе изберут нового главу международной организации. Немец Клаус Шорманн уйдет в отставку в конце года, а кандидатуры на его замену выдвинули француз Жоэль Бузу, египтянин Шариф Эль-Эриан и американец Роберт Сталл.

UIPM допускает российских пятиборцев до соревнований в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: UIPM
UIPM
Вячеслав Аминов
ФСПР
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