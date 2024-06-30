Сазонова выиграла юниорский чемпионат мира по современному пятиборью, у Скудняковой – серебро

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Виктория Сазонова выиграла юниорский чемпионат мира по современному пятиборью.

Современное пятиборье

Чемпионат мира среди юниоров

Каир, Египет

Юниорки

1. Виктория Сазонова (Россия) – 1 389 очков

2. Елизавета Скуднякова (Россия) – 1 379

3. Фарида Халил (Египет) – 1 370...

7. Яна Соловьева (Россия) – 1 336...

35. Амина Тагирова (Россия) – 1 005

Юниоры

1. Мутаз Мохамед (Египет) – 1 544

2. Мустафа Абуамер (Египет) – 1530

3. Роман Попов (Украина) – 1524...

11. Андрей Бобров (Россия) – 1 489...

15. Григорий Докучаев (Россия) – 1 478

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