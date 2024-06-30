Сазонова выиграла юниорский чемпионат мира по современному пятиборью, у Скудняковой – серебро
Виктория Сазонова выиграла юниорский чемпионат мира по современному пятиборью.
Современное пятиборье
Чемпионат мира среди юниоров
Каир, Египет
Юниорки
1. Виктория Сазонова (Россия) – 1 389 очков
2. Елизавета Скуднякова (Россия) – 1 379
3. Фарида Халил (Египет) – 1 370...
7. Яна Соловьева (Россия) – 1 336...
35. Амина Тагирова (Россия) – 1 005
Юниоры
1. Мутаз Мохамед (Египет) – 1 544
2. Мустафа Абуамер (Египет) – 1530
3. Роман Попов (Украина) – 1524...
11. Андрей Бобров (Россия) – 1 489...
15. Григорий Докучаев (Россия) – 1 478