Баташова стала седьмой по итогам этапа Кубка мира по современному пятиборью

Теги Кубок мира сборная России жен результаты Ульяна Баташова Современное пятиборье

Ульяна Баташова стала седьмой на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре.

По итогам соревнований по фехтованию, конному спорту, плаванию и лазер-тагу она набрала 1386 баллов.

Победу одержала британка Керенца Брайсон (1427), серебро завоевала Сын Мин Сон (1401) из Южной Кореи, бронза у египтянки Исмаилы Малак (1396). Белоруска Мария Гнедчик стала пятой (1391).

Турнир является квалификационными к Олимпийским играм.

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