Российские пятиборцы не выступят на международных стартах в этом году из-за сроков подачи заявок на нейтральный статус

Теги UIPM сборная России жен сборная России Современное пятиборье

Российские пятиборцы не смогут принять участие в международных соревнованиях в 2023 году из-за сроков подачи заявки на выступление в нейтральном статусе. 

Об этом сообщается на сайте Федерации современного пятиборья России.

«Процесс подачи заявок для спортсменов из России и Беларуси, которые хотят участвовать в соревнованиях UIPM в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, открывается 31 июля 2023 года.

Ни одна команда спортсменов из России или Беларуси к соревнованиям допущена не будет, а отдельные заявители-спортсмены должны доказать Независимой комиссии, что они никогда активно не поддерживали СВО, не служат в российских или белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности и соблюдают антидопинговые правила.

Отмечается, что заявка должна быть подана в UIPM в течение десяти дней, начиная от срока в 90 дней до начала тех или иных соревнований. А это означает, что в этом году российские и белорусские спортсмены уже точно не выступят ни в каких соревнованиях под эгидой UIPM», – говорится в сообщении. 

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