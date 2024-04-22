Баташова о получении нейтрального статуса: «Вопросов об отношении к СВО не было. Спрашивали только, имею ли отношение к вооруженным силам»

Пятиборка Ульяна Баташова рассказала об условиях получения нейтрального статуса.

Ранее россиянка стала седьмой на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре.

«Вопросов об отношении к СВО не было. Спрашивали только, имею ли отношение к вооруженным силам. Мой контракт закончился в декабре 2023 года. По истечении контракта меня уволили. Еще запрашивали соцсети.

Я просто написала запрос в международную федерацию, на что мне пришел пакет определенных документов. Но такие документы нужно заполнять не только мне, а всем участникам соревнований.

У меня запросили конную лицензию, по сути подтверждение того, что я обладаю навыками езды на лошади, мою фехтовальную лицензию, сертификат ВАДА.

И фотографии формы полностью, по новым правилам нашей федерации международной такое должны присылать все. Белорусская сборная полностью подалась, и всех одобрили», – сказала .