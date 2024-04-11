Российская пятиборка Ульяна Баташова получила нейтральный статус

Двукратный призер чемпионата мира-2017 по современному пятиборью Ульяна Баташова получила нейтральный статус.

Об этом сообщили в Федерации современного пятиборья России. 29-летняя спортсменка сможет выступать на этапах Кубка мира.

Как пишет ТАСС, Баташова – первая среди российских пятиборцев, кому разрешили участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

8-13 мая этап Кубка мира пройдет в Софии (Болгария), 22-26 мая – в Анкаре (Турция).