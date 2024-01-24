Илья Фролов: «Обязательно буду работать в спорте, но теперь, наверное, уже в роли тренера или руководителя»

Пятиборец Илья Фролов планирует работать в спорте в качестве тренера или руководителя.

В 2016 году Фролов был отстранен на основании доклада расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Сегодня Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял решение снять с Фролова обвинения и отменить его временное отстранение. Ему не был назначен срок дисквалификации, а результаты не были аннулированы.

«Разбирательство шло долгих полтора года, и только сейчас я могу облегченно вздохнуть. Международная федерация приняла решение снять с меня все обвинения.

Продолжу ли я карьеру спортсмена? Я обязательно буду работать в спорте, но теперь, наверное, уже в роли тренера или руководителя», – сказал Фролов.

Фролову 39 лет, он является трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Трехкратный чемпион мира по пятиборью Илья Фролов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил