Станислав Поздняков: «Олимпийские игры заменить невозможно. Но создать стройный календарь для наших спортсменов, чтобы мотивировать их, просто необходимо»

Глава ОКР заявил, что Олимпиаду заменить нельзя, но нужно мотивировать атлетов.

Сегодня в центре современного пятиборья «Северный» в Москве прошел открытый Кубок Союзного государства с участием спортсменов из России, Беларуси и Казахстана.

«Безусловно, на фоне несправедливых и незаконных санкций, которые введены в отношении российского спорта, в том числе и против пятиборья, нужно акцентировать внимание на стройном спортивном календаре, чем и занимается федерация.

Сегодняшние соревнования – высокого уровня, мы видим, как все грамотно организовано. Спортсмены имеют возможность показать высокое мастерство и в соответствии с результатом получить призовые деньги. Думаю, на данном этапе на этом необходимо всем сосредоточиться.

И Министерство спорта России, и ОКР будут работать для того, чтобы меры социальной, в том числе и материальной, поддержки наших спортсменов были регулярными. У нас была Спартакиада, в следующем году будут проходить различные другие соревнования.

Прекрасно отдаю себе отчет в том, что Олимпийские игры заменить невозможно, но тем не менее создать стройный календарь для наших спортсменов, чтобы мотивировать их на то, чтобы и дальше повышать спортивное мастерство, просто необходимо, и мы имеем для этого все возможности.

Абсолютно точно, что мы находимся в весьма уникальной и нестандартной ситуации. Мы – это весь российский спорт, вся отрасль и наши ближайшие друзья белорусы. Находимся в режиме накопления информации, проводим различные крупные спортивные международные мероприятия и после каждого из них делаем соответствующие выводы.

Уверен, мы будем постоянно совершенствоваться и улучшать возможности не только технического характера, касающиеся самого проведения соревнований, но и искать возможности, чтобы дополнительно поощрить спортсменов за высокие результаты», – сказал Станислав Поздняков.

Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS