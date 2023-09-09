Станислав Поздняков: «Олимпийские игры заменить невозможно. Но создать стройный календарь для наших спортсменов, чтобы мотивировать их, просто необходимо»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Современное пятиборье

Глава ОКР заявил, что Олимпиаду заменить нельзя, но нужно мотивировать атлетов.

Сегодня в центре современного пятиборья «Северный» в Москве прошел открытый Кубок Союзного государства с участием спортсменов из России, Беларуси и Казахстана.

«Безусловно, на фоне несправедливых и незаконных санкций, которые введены в отношении российского спорта, в том числе и против пятиборья, нужно акцентировать внимание на стройном спортивном календаре, чем и занимается федерация.

Сегодняшние соревнования – высокого уровня, мы видим, как все грамотно организовано. Спортсмены имеют возможность показать высокое мастерство и в соответствии с результатом получить призовые деньги. Думаю, на данном этапе на этом необходимо всем сосредоточиться.

И Министерство спорта России, и ОКР будут работать для того, чтобы меры социальной, в том числе и материальной, поддержки наших спортсменов были регулярными. У нас была Спартакиада, в следующем году будут проходить различные другие соревнования.

Прекрасно отдаю себе отчет в том, что Олимпийские игры заменить невозможно, но тем не менее создать стройный календарь для наших спортсменов, чтобы мотивировать их на то, чтобы и дальше повышать спортивное мастерство, просто необходимо, и мы имеем для этого все возможности.

Абсолютно точно, что мы находимся в весьма уникальной и нестандартной ситуации. Мы – это весь российский спорт, вся отрасль и наши ближайшие друзья белорусы. Находимся в режиме накопления информации, проводим различные крупные спортивные международные мероприятия и после каждого из них делаем соответствующие выводы.

Уверен, мы будем постоянно совершенствоваться и улучшать возможности не только технического характера, касающиеся самого проведения соревнований, но и искать возможности, чтобы дополнительно поощрить спортсменов за высокие результаты», – сказал Станислав Поздняков. 

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2 комментария

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sav187
Так создайте уже наконец. Если вы вообще способны что-то создавать, а не разрушать.
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Viks
создать стройный календарь для наших спортсменов --- Но ты тут ни при чём. ОКР курирует только олимпиаду - ты, Поздняков, сейчас не нужен никому.
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