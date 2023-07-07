Международный союз пятиборья откроет подачу заявок на нейтральный статус для россиян и белорусов 31 июля

Теги UIPM сборная России жен сборная России сборная Беларуси Современное пятиборье

Стали известны критерии для допуска российских пятиборцев к соревнованиям.

31 июля Международный союз современного пятиборья (UIPM) откроет подачу заявок на нейтральный статус – его смогут получить российские и белорусские спортсмены. Решения о допуске будет принимать независимая комиссия UIPM.

Отмечается, что командам не разрешат участвовать в турнирах, а индивидуальным атлетам придется «убедить комиссию в том, что они не поддерживали боевые действия, а также не проходили службу в вооруженных силах РФ и Беларуси».

Ранее UIPM уже сообщал, что разрешит пятиборцам из обеих стран вернуться к соревнованиям при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

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