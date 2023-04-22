Лесун о допуске российских спортсменов: «Есть ощущение, что в конечном итоге все упрется в политику. Вдруг условные англичане не дадут нам визу»

Теги Александр Лесун сборная России жен сборная России Политика сборная Беларуси Современное пятиборье

Александр Лесун думает, что россиянам не дадут выступать на турнирах в нейтральном статусе.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) сообщил, что намерен разрешить российским спортсменам вернуться на международные соревнования.

— Новость очень радует, но пока не будет стартов с российскими спортсменами, все это вилами по воде. Реакция пока что сдержанная. Есть ощущение, что в конечном итоге все упрется в политику. Вдруг условные англичане не дадут нам визу. Но современное пятиборье не может развиваться и иметь классные результаты без России и Белоруссии.

— Как это подтверждается фактами?

— Достаточно просто открыть протоколы чемпионатов мира последних лет. Если не брать в расчет прошлый год, где нас не было, то три последних чемпионата мира в женском зачете выигрывали белоруски. Еще годом раньше побеждала россиянка. Вот и весь ответ, это просто факт, с которым не поспоришь.

— Есть ли сейчас отток спортсменов?

— Я работаю тренером в федерации и отвечаю за фехтование, но пока прошло слишком мало времени, чтобы можно было с уверенностью сказать, что пошли какие-то движения. Пока непонятно, что ждать.

— Какие ближайшие международные соревнования вас ждут?

— Кубок Леднева между Россией и Белоруссией. Пока только двигаемся в этом направлении, – рассказал олимпийский чемпион.

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2 комментария

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auggust
а как считаете вы, можно ли одновременно убивая людей на чужой территории и на спортплощадках, улыбаясь, клясться в верности маньяку, оправдывая его действия?
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Alestern
а на каком вообще основании нейтральный статус?
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