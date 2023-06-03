Александр Лесун: «В сегодняшней ситуации почему бы не организовать альтернативные Олимпийские игры? МОК почувствовал бы конкуренцию»

Олимпийский чемпион Александр Лесун предложил организовать альтернативную Олимпиаду.

Лесун в составе сборной России по современному пятиборью побеждал на Играх-2016 в Рио, а до 2008 года выступал за Беларусь. Сейчас спортсмены из обеих стран не допускаются ко многим международным соревнованиям.

«Мне очень обидно от того, что мировое олимпийское движение шаг за шагом отдаляется от принципов своего основателя Пьера де Кубертена. И тогда в сегодняшней ситуации почему бы не попробовать организовать альтернативные Олимпийские игры?

Да, вложения потребуются большие, окупаемым этот спортивный проект станет далеко не сразу. Но при наличии желания, подкрепленного серьезными административными и финансовыми ресурсами, можно было бы заняться реализацией альтернативной Олимпиады.

МОК почувствовал бы конкуренцию и сам начал бы предпринимать какие-то действия. И если в новом проекте будет участвовать 30-40 стран, то как МОК может их потом отстранить от своих стартов? Но на данный момент никакой альтернативы сегодняшним Олимпийским играм нет», – сказал олимпийский чемпион Рио-2016.

Олимпийский чемпион Лесун: «Россиянам стоит соглашаться выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Подковерные игры вокруг флага и гимна – дело второе»