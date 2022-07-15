Олимпийский чемпион Александр Лесун назначен тренером сборной России по современному пятиборью

Олимпийский чемпион Рио-2016 по современному пятиборью Александр Лесун назначен тренером сборной России.

«Лесун в сборной является тренером по фехтованию. Он тренирует нескольких спортсменов из молодежного, юниорского и юношеского составов.

Сейчас мы попросили его поработать вместе с чемпионкой мира 2017 года Гульназ Губайдуллиной, у которой не все гладко с фехтованием», – сообщил главный тренер национальной команды Андрей Макушин.

«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине

Александр Лесун: «Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Журналисты сместили вектор моих высказываний»